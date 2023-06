Şoc în România, miercuri dimineaţă, după ce omul de afaceri şi fost politician Dumitru Puzdrea (80 de ani) a fost găsit mort în propria locuinţă.

Oamenii legii analizează acum ce s-a întâmplat şi au deschis un dosar penal pentru moarte suspectă, însă una dintre piste pare a fi sinuciderea, fiind posibil ca el să se fi aruncat de la înălţime, de la etajul vilei sale.

De numele lui Dumitru Puzdrea se leagă şi mai multe controverse din domeniul imobiliar. Se pare că recent s-a redeschis şi dosarul în care Traian Băsescu, în calitate de primar al Capitalei, i-ar fi retrocedat lui Puzdrea un teren de peste 40.000 de metri pătrați lângă Piaţa Presei Libere, unde afaceristul şi-a ridicat complexul comercial Flora.

Traian Băsescu spune că este vorba despre informaţii false. Nu a avut nicio relaţie de prietenie cu Puzdrea şi nu i-a retrocedat niciun teren

De cealaltă parte, Traian Băsescu afirmă că nu a fost niciodată prieten cu Dumitru Puzdrea şi, mai mult, terenurile de pe moșia Băneasa-Dămăroaia nu au fost retrocedate de către Primăria Capitalei către Puzdrea sau moştenitorii acestuia, ci către moştenitorii posesorului de drept, care era prof. Constantin Stoicescu.

Acesta din urmă lăsase, prin testament, o parte din teren Facultății de Drept, iar cealaltă parte urmașilor săi, a explicat Traian Băsescu.

„Terenul pe care a construit domnul Puzdrea nu are nicio legătură cu vreo retrocedare semnată de primarul Traian Băsescu. S-a retrocedat suprafața de 26.485 de metri pătrați către familia posesorului.

Posesorul a fost profesorul de drept Constantin Stoicescu, care deținea moșia Băneasa-Dămăroaia. Acest teren face parte din lotul 35 din moșia Dămăroaia, iar eu am semnat restituirea către familie, conform regulamentului.

Testamentul profesorului Constantin Stoicescu a lăsat parte din moșie Facultății de Drept, iar cealaltă parte urmașilor săi. Cei pentru care am semnat restituirea au fost Isăilă Mihai și Stoicesco Veleni Vol, care erau urmași prin testament. A mai revendicat doamna Popa Ecaterina, dar nu existau probe care să ateste că dânsa era inclusă în retrocedarea de 24.000 de metri pătrați.

De asemenea, Facultatea de Drept, nu avea vocație să dea terenul primit prin testament, pentru că așa era legea. Ulterior, după ce am plecat eu de la primărie, legea s-a modificat. Deci, acest teren nu a fost vreodată restituit către o firmă a domnului Puzdrea”, a declarat Traian Băsescu despre acest caz, la Realitatea Plus.

Traian Băsescu a câştigat toate procesele în care a fost acuzat de retrocedări ilegale

Fostul primar general al Capitalei a mai explicat faptul că el şi-a desfăşurat această activitate potrivit reglementărilor din Legea 10, iar după terminarea mandatului a câştigat în jur de 50 de procese pe tema acestor retrocedări.

În plus, Băsescu a spus clar că nu a avut nicio relaţie cu Dumitru Puzdrea, cu toate că ambii au fost parlamentari.

„Eu nu am avut nicio treabă cu Puzdrea, nu a avut loc nicio restituire către el sau urmașii săi. Pe sub acest teren trece Magistrala 2, care alimentează Bucureștiul cu apă. Pentru acest apeduct, la restituire, conform legii, am stabilit o servitute de 832 de metri pătrați. Adică posesorul, ApaNova, are drept de exploatare a acestui perimetru cât timp există acolo apeductul lor.

După ce mi-am terminat mandatul, am avut vreo 50 de procese, toate câștigate, de la cei care pe Legea 10 au pierdut. Adică, chiriași, utilizatori de terenuri. Eu, pe Legea 10 mi-am făcut treaba. Am restituit peste tot pe unde au existat documente legale.

Cine crede că primarul e de capul lui la o restituire, e cel puțin copil. Eu am făcut restituirea în baza unui referat al Comisiei pentru Legea 10, din 10 februarie 2003, în care erau analizate absolut toate actele.

Deși am fost parlamentar, nu am avut nicio relație cu Dumitru Puzdrea”, a adăugat Traian Băsescu.