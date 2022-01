Pe 20 ianuarie, fostul preşedinte al României, Traian Băsescu a postat pe pagina de Facebook, discursul său integral de la Strasbourg pe tema situaţiei din Kazahstan. Unul dintre urmăritorii săi l-a criticat pe fostul preşedinte pe tema vaccinării şi patriotismului.

„Pe tema vaccinului nimic? Unde este patriotismul ? Lasă problemele de afară în pace n-o să schimbi nimic , dar la noi în ţară dacă îţi dai interesul şi pui umărul la treabă poţi să aduci o schimbare în bine! Uită-te la unguri şi nu-mi plac deloc dar toţi oamenii de la conducere sunt patrioţi şi au coloană !”, a scris unul dintre comentatori.

Postarea a devenit în scurt timp una extrem de controversată în mediul online și a stârnit atât de multe reacţii încât fostul președinte a intervenit.

„Știți ceva? Eu m-am vaccinat cu toate cele trei doze pentru că așa am vrut. Dumneavoastră nu v-ați vaccinat pentru că așa vreți dumneavoastră. Cred că fiecare trebuie să decidă pentru el. Și atunci de ce îmi ceri să am o poziție publică într-o decizie personală a fiecăruia, în timp ce eu am decis să nu va spun ce este bine pentru dumneavoastră ci m-am limitat la a face ce cred că este bine pentru mine? Desigur, fiecare ne asumăm consecințele propriilor decizii”, a scris fostul președinte și actualul europarlamentar Traian Băsescu.

Postarea lui Traian Băsescu

„De la preluarea funcției în 2019, Președintele Tokayev a încercat să facă o deschidere a țării către democrație, inițiind o serie de reforme. Inițial, manifestațiile de protest au fost masive dar pașnice, declanșatorul acestora fiind creșterea explozivă a prețurilor la combustibil pe fondul nemulțumirilor acumulate de populație atât în privința nivelului de trai dar și în privința respectării drepturilor fundamentale.

Ulterior, clădiri administrative au fost atacate de grupuri violente, iar intervenția forțelor de ordine, lipsite de pregătirea necesară pentru a face față evenimentelor, a generat escaladarea violenței. Lipsa de încredere în structurile de securitate conduse de fostul președinte Nazarbaiev și camarila acestuia, a fost de natură a genera neâncredere în voința acestor forțe de a restabili ordinea constituțională, ceea ce a determinat apelul la intervenția Organizației Tratatului de Securitate Colectivă (OTSC).

Este prematur să tragem concluzii definitive asupra evenimentelor din Kazahstan. Președintele Tokayev a anunțat o listă a reforme economice și sociale care vor fi implementate în perioada următoare de către noul guvern. Chiar dacă și-a retras trupele,

Rusia va încerca să tragă foloase maxime din faptul că a salvat regimul. Federația Rusă este în situația de a constata că după Belarus, în Kazahstan, o altă fostă componentă a URSS de la frontiera sa, a fost necesară intervenția armatei pentru înăbușirea revoltei populației.

Rusia riscă să plătească un preț greu al jocului pe care îl face pe seama reducerii extracției și a creșterii prețurilor la combustibili fosili. Iar prețul ar putea fi chiar propria-i stabilitate internă. China are nevoie de un Kazahstan stabil, care să continue furnizarea de materii prime ieftine. Kazahstanul are nevoie acum de consolidarea relațiilor economice și politice cu Uniunea Europeană.”, a scris Traian Băsescu, pe 20 ianuarie, pe Facebook.