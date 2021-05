Fostul președinte, Traian Băsescu, este de părere că măsurile de relaxare au fost stabilite în niște termeni foarte nepotriviți.

“Cred că ne-am relaxat pe neașteptate. Aș spune că până și relaxarea am făcut-o praf. Relaxarea s-a produs cu data de 15 mai, relaxarea nepregătită a generat ce am văzut pe toate televiziunile, nerespectarea distanțării, aglomerații, care cel mai probabil va genera la o întoarcerea unei rate de infectare prin care am trecut. Până și relaxarea am greșit-o. 1 iunie era mai potrivit ca 15 mai. Vedeam efectele întoarcerii la școală a elevilor

E imposibil pentru un polițist care are responsabilități pe stradă să spună pe cine amendează și cine nu. Nu există o logică a acestei relaxări timpurii. Chiar cred că a fost o relaxare nepregătită. În orice caz, orice carte, articol, a unui specialist, bariera reinfectărilor e fermă când avem peste 70% din populație e vaccinată. Când vorbim de comandamente, aceste lucruri au impact pe oameni care mor sau nu. Noi nu putem crea discriminare, cei vaccinați trebuie să fie egali cu cei ce și-au făcut test PCR și cel antigen.

Un test PCR, după cum am văzut într-un articol medical într-o revistă franceză, costă doar 12 dolari, în Europa s-a ajuns și la sute. Pandemia nu e privată, este de stat. Statele au obligația să ia măsuri pentru ca cetățenii să fie egali. “, a declarat Traian Băsescu pentru România TV.

Reguli noi în București

Comitetul pentru Situații de Urgență din București s-a reunit sâmbătă, în ziua în care au intrat în vigoare măsurile de relaxare decise de CNSU. Comitetul Municipal a decis că purtarea măștii de protecție în aer liber este obligatorie într-un perimetru de 50 de metri în jurul unităților de învățământ. Anunțul a fost făcut de Prefectul Capitalei, la finalul ședinței Comitetului pentru Situații de Urgență. Alin Stoica a precizat că pentru alte zone va exista o perioadă de monitorizare de o săptămână, în urma căreia DSP, Poliția și Jandarmeria vor face propuneri concrete în baza cărora se vor putea lua alte măsuri, dacă va fi cazul.

„Este obligatorie purtarea măștii pentru cei care vor staționa în acest perimetru. Nu am adăugat nimic, dar vom aveam o perioadă de monitorizare de o săptămână, în care DSP, Poliția, Jandarmeria, vor monitoriza și vor face propuneri către Comitetul pentru Situații de Urgență. Știm așa, că se pot forma aglomerări în parcuri sau în Centrul Vechi, dar urmează ca în urma monitorizări să primim și niște propuneri concrete, și probabil într-o săptămână vom veni cu precizări suplimentare. Acum, în momentul acesta, în afară de perimetrul școlilor nu avem alte propuneri”, a declarat Alin Stoica.

