Sandra N. a fost implicată într-un accident grav

O cunoscută cântăreață din România, Sandra N., a fost implicată într-un accident grav, care a lăsat-o cu trei coaste fracturate. Artista, cunoscută pentru colaborările sale cu Adrian Sînă, a povestit recent despre trauma prin care a trecut, după impactul puternic ce a avut loc miercuri. În urma accidentului, Sandra N. a fost nevoită să își anuleze toate evenimentele planificate, inclusiv concertul din Dublin, la care trebuia să participe.

Accidentul care i-a schimbat planurile

Sandra N. se îndrepta spre Dublin pentru a susține un concert, dar în loc de scena din capitala Irlandei, a ajuns la spital, cu multiple răni. Artista a împărtășit detalii despre incident pe pagina sa de Instagram:

„Bună ziua, dragilor! Doresc să fac acest video pentru a vă spune că acum sunt binișor, dar am trecut printr-o cumpănă. În urmă cu două zile, am avut un accident în urma căruia m-am ales cu trei coaste fracturate, am aici scrisoarea medicală din urgențe. Din păcate, a trebuit să îmi anulez evenimentele. Nu am putut ajunge la concertul din Dublin și știu cât de mult v-ați dorit să ne vedem acolo.”

Recuperarea și îngrijirea după accident

În urma accidentului, Sandra N. a rămas cu trei coaste rupte și a fost nevoită să își concentreze atenția pe recuperare.

„Am fost foarte norocoasă că nu am avut răni mai grave. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că sunt în viață. O să mă refac, o să pot să cânt din nou, doar că trebuie să am foarte mare grijă. Trebuie să mă mișc foarte încet, nu am voie să fiu strânsă, să fiu luată în brațe, să lovită, mișcată brusc, trebuie să am foarte mare grijă ca ele să se sudeze,” a adăugat ea. Artista trebuie să fie extrem de precaută în această perioadă, evitând orice mișcare bruscă sau impact care ar putea agrava starea sa de sănătate.

O viață marcată de provocări

În ciuda accidentului recent, Sandra N. a dovedit o mare forță interioară, amintind totodată și de momentele dificile din viața sa. Anul trecut, ea a trecut printr-o perioadă extrem de grea, când tatăl său a fost încarcerat după ce a fost condamnat pentru corupție și a fost prins beat la volan. Într-un interviu acordat atunci, Sandra N. a vorbit despre adaptarea familiei la această situație complicată.

„Este mai bine tata. Timpul parcă trece mai repede. Sperăm ca la anul pe vremea asta să fim împreună. Nu știm exact, dar vom vedea ce se va întâmpla. El muncește, are multe activități, este bine văzut, este un om care participă la multe activități, cursuri. Pot spune că are multe bile albe și ar trebui ca totul să meargă bine. Fiecare activitate pe care o întreprinde acolo îi scade din pedeapsă. Sperăm să fie eliberat condiționat pe bună purtare. Nu vrem să ne focusăm pe asta pentru că nu vrem să ne facem speranțe, mai ales că nu depinde de noi. Încercăm să nu ne punem în minte o perioadă anume. La final va depinde de o instanță care îi va da, sau nu, eliberarea mai devreme. A devenit o normalitate pentru noi. Nu mai suntem în stadiul de negare sau de șoc. Ne-am adaptat situației și mergem cu Dumnezeu înainte”, a declarat Sandra N. pentru Fanatik.ro.

Atitudine pozitivă și susținerea fanilor

Sandra N. a menționat, de asemenea, cum familia s-a adaptat situației și cum a învățat să facă față adversităților.

„Nu vrem să ne punem în minte o perioadă anume. La final va depinde de o instanță care îi va da, sau nu, eliberarea mai devreme. A devenit o normalitate pentru noi. Nu mai suntem în stadiul de negare sau de șoc. Ne-am adaptat situației și mergem cu Dumnezeu înainte,” a spus artista, arătând o maturitate remarcabilă în fața provocărilor din viața ei.

În ciuda acestui accident neașteptat, Sandra N. rămâne pozitivă și determinată să își revină complet. Fanii săi, care au fost alături de ea pe parcursul acestui drum dificil, așteaptă cu nerăbdare să o vadă din nou pe scenă. Artista le-a mulțumit acestora pentru susținere și a promis că va reveni în fața lor, odată ce va fi complet recuperată.