Dezvăluirea vine în contextul în care Martin este acuzat că a avut un comportament agresiv față de colaboratorii săi, scrie presa britanică. În 2006, el a devenit gazda emisiunii BBC One „Saturday Kitchen” și a rămas aici timp de 10 ani, având audiențe de peste 3,5 milioane de spectatori.

Acum, celebrul bucătar, care se confruntă cu acuzații de agresiune asupra personalului de producție al emisiunilor sale, a afirmat că a suferit o intervenție chirurgicală, în 2018, și că de atunci a primit un tratament constant, deoarece boala „a recidivat de mai multe ori”, informează Standard.co.uk.

A răspuns prea emoțional și și-a cerut scuze

Martin, în vârstă de 51 de ani, a recunoscut că „a învățat lecțiile” și și-a cerut scuze „pentru orice ofensă sau supărare cauzate” după ce a răspuns „ prea emoțional” pe platourile de filmare, provocând un incident în timpul filmărilor la ”James Martin’s Saturday Morning” de la ITV. Într-o serie de postări pe Twitter, el a spus: „Sfârșitul anului 2017 a fost una dintre cele mai grele și mai dificile perioade din viața mea”, adăugând că a trecut prin momente grele odată cu moartea bunicului său și cu o spargere a locuinței.

Diagnosticat cu cancer facial

„Atunci am fost diagnosticat cu cancer facial și a trebuit să mă operez. Și nu am putut să o fac decât cu două zile înainte de Crăciun, când am terminat filmările”, a adăugat el. „De atunci boala a recidivat de mai multe ori și am urmat tratamente în mod regulat”, a mai spus Martin.

Luna trecută, Martin a fost „acuzat că și-a certat oamenii” și „i-a făcut să plângă, în fața altor colegi”, în timp ce filma programul ”Spaniol Adventure”, în luna mai.

Un purtător de cuvânt al ITV a spus anterior că „angajații și bunăstarea lor” sunt „cea mai mare prioritate a postului”: „În urma unei plângeri pe care am primit-o de la membrii echipei de producție Blue Marlin cu privire la filmările Spaniol Adventure a lui James Martin, am contactat Blue Marlin pentru a discuta aceste preocupări și pentru a înțelege cum au fost abordate problemele ridicate și ce acțiuni au fost luate”.

Cel mai bun ingredient din lume

În aprilie, James Martin a cerut ”interzicerea” unui ingredient culinar de bază. El a numit margarina ceva „oribil”, ”la două elemente distanță de plastic” și a cerut ca produsul să fie eliminat din magazine. Fostul prezentator al emisiunii ”Saturday Kitchen” a spus că oamenii nu sunt conștienți de ingredientele „ascunse” din margarină. După ce un deceniu ca gazdă a emisiunii Saturday Kitchen de la BBC, Martin s-a mutat la ITV, unde a realizat James Martin’s ”Saturday Morning”. Martin și-a lansat o carte de bucate, intitulată ”Unt”, în care a împărțit 130 de rețete care conțin ceea ce el consideră a fi cel mai bun ingredient din lume.