Seid Visin, în vârstă de 20 de ani, a ales să își pună capăt zilelor din cauza abuzurilor rasiale la care a fost supus. El a povestit motivul care l-a făcut să recurgă la acest gest într-o scrisoare lăsată înainte de a se sinucide.

Amintim că Seid Visin a fost un jucător de origine etiopiană, dar a fost adoptat de o familie din Italia.

“Nu sunt un imigrant. Am fost adoptat cand eram copil. Imi aduc aminte ca toata lumea ma iubea. Oriunde ma aflam, oriunde mergeam, lumea ma trata cu bucurie, respect si curiozitate. Acum, pare ca totul este invers. Am reusit sa-mi gasesc un loc de munca, dar a trebuit sa-l parasesc pentru ca multi oameni, in special cei batrani, refuzau sa fie serviti de catre mine. De parca nu ma simteam indeajuns de prost, ma considerau pe mine responsabil de faptul ca multi tineri italieni nu au un job.

Ceva s-a schimbat in interiorul meu. Era ca si cum imi era rusine ca sunt negru sau voi fi considerat pe nedrept imigrant. De parca trebuia sa le demonstrez oamenilor care nu ma cunosteau ca sunt ca ei, un italian alb.”, se arată în mesajul acestuia.