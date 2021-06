Tragedie în Miami după ce un bloc cu 11 etaje s-a prăbușit. Presa internațională informează că în prezent operațiunile de căutare și de salvare continuă, în contextul în care există temeri în legătură cu faptul că mulți oameni sunt morți sau prinși în dărâmături, transmite presa internațională.

Potrivit Daily Mail, peste 80 de vehicule de salvare au ajuns joi dimineață în fața clădirii care s-a prăbușit parțial în Surfside, Florida, lângă Miami Beach.

De menționat este faptul că, până în prezent nu există date certe cu privire la persoane decedate sau rănite, operațiunile de salvare fiind încă desfășurare.

Cu toate acestea, martorii din zonă, citați de Mirror, povestesc că au auzit oameni țipând de sub dărâmături.

Mai multe imagini șocante, dar și clipuri video au fost distribuite pe rețelele de socializare.

Looks to be a little more than “partial” pic.twitter.com/WR5sHzog67

— JC Groves (@JCGroves) June 24, 2021