Doliu uriaș în România! Lumea culturală a Bucureștiului este răvășită la auzul veștii decesului unui mare vizionar.

Numeroase persoanlităţi din viaţa culturală și-au exprimat deja în mod public regretele și condoleanțele.

Voicu Rădescu, cel care a înfiinţat Teatrul Luni de la Green Hours, creatorul Green Hours Jazz Fest, a murit la vârsta de 65 de ani.

Doliu uriaș în România! Lumea culturală este mai săracă

Versurile lui Daniel Popa – “Orele sunt verzi/ Dar timpul e color blind./ Vine nechemat” – au fost publicate pe pagina de Facebook a Green Hours, alături de mesajul: „Thank you for all the jazz, Voicu!”.

Voicu Rădescu, un vizionar în cultură, a fost desemnat anul acesta, în martie, cetăţean de onoare al Bucureştiului, scrie news.ro.

UNITER a premiat Teatrul Luni de la Green Hours, înfiinţat de el în 1994, cu Premiul de Excelenţă în 2003.

Voicu Rădescu s-a născut pe 3 noiembrie 1955. A fost nepotul generalului Nicolae Rădescu, cel a care condus România ca prim ministru între 7 decembrie 1944 şi 1 martie 1945.

E a locuit mulți ani în casa în care s-a născut, pe Dacia 72, și a făcut școala în cartier, mai intâi școala 24, lângă actualul Teatru Metropolis și apoi Liceul Dimitrie Cantemir.

A influențat fundamental scena teatrului post decembrist

Deși a cumpărat casa, ea a fost retrocedată într-o încrengătură ilegală și a ajuns în proprietatea lui Marian Vanghelie, așa că Voicu a locuit în ultimii ani la bloc, într-un apartament cu două camere.

În anii comunismului, Voicu Rădescu a fost escavatorist și a jucat polo de performanță.

Imediat după căderea regimului comunist s–a implicat în viața culturală bucureșteană, influențând fundamental scena teatrului post decembrist.

După 1989, Voicu Rădescu s-a implicat în viaţa culturală a Bucureştiului, nu de puţine ori alăturându-se cauzelor artiştilor independenţi.

În martie 2021 a fost declarat cetățean de onoare al Bucureștiului. ”În familie a fost pasiunea pentru citit. Dacă aveam un viciu, când eram puști, era cititul!

Într-o măsură, era și viciul fratelui meu, care de la un punct încolo s-a focalizat pe teatru, de pe la optișpe ani.

Și din pasiunea pentru citit – repet, aproape viciu, ca orice e prea mult – s-a ivit, dacă vrei, și aprehensiunea pentru alte direcții: muzica, artele, în general”, mărturisea el într-un interviu.

Numeroase persoanlităţi din viaţa culturală şi-au exprimat, online, regretul pentru moartea lui Voicu Rădescu.



Sursa foto: urban.ro.