Doliu imens în România! A murit la doar 29 de ani. Toată lumea o cunoștea: Nu e corect ce s-a întâmplat

Designerul român Brigitta Dachmann a murit la doar 29 de ani. Tânăra era un renumit designer de pălării stabilit în Cluj. În ultima postare pe paginile de socializare, tânăra dansa la un festival. Apoi a mers acasă, i s-a făcut rău și s-a stins, după ce ar fi suferit un anervrism cerebral.

A intrat în moarte celbrală la jumătatea lui august

Tânăra de doar 29 de ani a intrat în moarte cerebrală, joi, 19 august, la secția ATI II a Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca. Copleşiţi de durere, părinţii au găsit puterea de a ajuta alte de familii, fiind de acord cu donarea de organe – (ficat, rinichi, cord, plămâni) și țesuturi osoase, conform Autorităţii Națională pentru Transplant.

Prin mărinimia părinţilor săi, Brigitta Dachmann a salvat după moarte alte două fete în vârstă de 18, respectiv 19 ani, una din Harghita şi cealaltă din Cluj. Cele două au primit de la tânără câte un rinichi de care aveau atâta nevoie. Ficatul tinerei a ajuns la Centrul de Transplant Hepatic de la Institutul Clinic Fundeni, scrie romaniatv.net.

Apropiații sunt șocați

Prietenii şi apropiaţii spun că încă nu le vine să creadă ce s-a întâmplat şi că prietena lor nu mai este cu ei. Pe 9 august, Brigitta Dachmann fusese alături de iubitul ei la festivalul Electric Castle şi postase fericită fotografiile pe care le-a făcut acolo. O săptămână mai târziu, tânăra din Cluj suferea de un anevrism cerebral şi intra în moarte clinică.

Mesajul sfâşietor al logodnicului

„Azi a plecat dintre noi un suflet minunat, un om iubit, apreciat de toți din jurul ei, a oferit o stare buna in jurul ei doar prin simpla prezenta.

Pentru mine a fost atât iubita, logodnica dar și cel mai bun prieten însă destinul a ales sa ne despartă in cel mai urat mod posibil.

Nu e corect ce s-a întâmplat, a plecat dintre noi mult prea devreme, mai avea atâtea planuri și atâtea vise frumoase de realizat.

Vei rămâne mereu in inima și in sufletul meu! Îți multumesc pentru toate clipele frumoase pe care le-am trăit împreuna!

Drum lin îngerul meu! Te voi iubi mereu!”, a scris Sorin Mihalca, logodnicul Brigittei Dachmann, într-un mesaj pe Facebook.

De asemenea, mama tinerei a scris un mesaj emoţionant pe reţelele de socializare.

„Au trecut zile crunte în care durerea, tristețea, suferința a pus stăpânire pe noi toți. Ne-am consolat cu sutele de mesaje de alinare sufletească primite. Am simțit că ați fost alături de noi. Vă mulțumim.

Totodată mulțumim că ați participat într-un număr atât de mare la ceremonia de înmormântare a iubitei noastre Brigitta Dachmann. Vă mulțumim din suflet pentru gândurile, cuvintele de alinare. Mi-o imaginez pe Brigi a noastră un îngeraș cu suflet luminat, stand pe un norișor alb și pufos. Cu siguranță, vede lacrimile noastre, simte durerea noastră a tuturor. În aer plutește tristeţea și durerea.

E foarte trist că o copilă perfect sănătoasă cu o viață minunată, cu o carieră frumoasă, cu o familie iubitoare, un logodnic care o adora și mulți mulți prieteni să părăsească aceasta lume într-o secundă datorită unui anevrism cerebral. Dormi în pace draga noastră copilă, vei rămâne mereu în sufletele noastre.TE IUBIM ENORM”, a scris mama Brigittei Dachmann.

Cine a fost Brigitta Dachmann

Brigitta Dachmann s-a născut în Satu Mare şi era fiica îndrăgitului artist păpușar, Ana Maria Dachmann, de la Teatrul de păpuşi „Spiriduş”. După terminarea facultăţii, s-a stabilit în Cluj. Ea a devenit celebră datorită pălăriilor pe care le crea.

„Numele meu este Brigitta, am 29 ani, sunt din Satu Mare, mă consider o persoană creativă, prietenoasă, îmi place să călătoresc și să încerc mereu lucruri noi. Am absolvit Colegiului Național Doamna Stanca Satu Mare, iar la terminarea liceului, am venit la Cluj unde am studiat Publicitate în cadrul Facultății de Ştiințe Politice, Administrative și ale Comunicării Babeș Bolyai. În ultimii ani, împreună cu logodnicul meu, am organizat evenimente pentru copii și am susținut spectacole de teatru de păpuși. De când a venit pandemia, și s-au suspendat toate activitățile mele, am început să lucrez la o pasiune mai veche, și anume creația de pălării, aşa s-a născut micul meu business – Hatiful”, este modul în care se descria Brigitta Dachmann într-un interviu acordat publicaţiei Gazeta de Nord-Vest în martie 2021.

