Ciclistul Andre Drege și-a pierdut viața în Turul Austriei

Ciclistul norvegian Andre Drege, în vârstă de 25 de ani, a decedat sâmbătă, 6 iulie, în urma unei căzături grave în timpul etapei a patra a Turului Austriei. Organizatorii competiției au anunțat cu profundă tristețe această tragedie, menționând că Drege se afla într-un grup de evadați când a căzut în timpul unei coborâri în regiunea Grossglockner.

Andre Drege, component al echipei Coop Repsol, a suferit o căzătură gravă în timpul coborârii de pe Grossglockner, una dintre cele mai celebre șosele alpine din Austria.

Organizatorii Turului Austriei au transmis condoleanțe familiei și echipei lui Drege. Aceștia urmează să decidă dacă ultima etapă a competiției va avea loc sau nu.

„Cu profundă tristețe și inimă grea trebuie să anunțăm decesul lui Andra Drege”, au declarat organizatorii Turului Austriei. „Sâmbătă, 6 iulie, în urma unei căzături foarte grave în timpul coborârii de pe Grossglockner în etapa a 4-a a Turului Austriei, Andre s-a prăbușit și a suferit răni grave. „Întreaga noastră echipă este devastată de acest tragic accident, iar gândurile și rugăciunile noastre sunt alături de familia și apropiații lui Andre și de echipa sa Coop-Repsol în această perioadă incredibil de dificilă.”

Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) a câștigat etapa a patra, în timp ce Diego Ulissi (UAE Team Emirates) conduce clasamentul general.

Apropiaţii săi şi membrii echipei sale urmează să decidă dacă ultima etapă va mai avea loc sau nu duminică, după ce organizatorii au anulat ceremonia de la sosirea etapei a patra.

Sezonul din acest an a fost remarcabil pentru Drege

Andre Drege a concurat în acest an în cel de-al șaselea său sezon de ciclism profesionist. El a intrat în rândurile profesioniștilor în 2020 cu echipa norvegiană Lillehammer CK, unde a petrecut un sezon și jumătate.

La jumătatea anului 2021, el s-a alăturat echipei Coop, unde a concurat în următoarele patru sezoane.

Drege a avut un sezon remarcabil în acest an, câștigând șapte curse, inclusiv două etape și clasamentul general la Visit South Aegean Islands, o etapă și clasamentul general la Tour of Rhodes Powered by Rodos Palace, și o etapă la fiecare Circuit des Ardennes și Tour du Loir et Cher.

Potrivit rapoartelor, Andre Drege ar fi trebuit chiar să se mute în World Tour pentru sezonul următor.

De menționat că, anul trecut, cu ocazia unei curse regionale de juniori în Austria, un ciclist italian în vârstă de 17 ani a decedat în timpul unei coborâri.

În plutonul profesionist, ultimul accident mortal s-a produs tot anul trecut, când elveţianul Gino Mader (26 ani), de la echipa Bahrain, a căzut în Turul Elveţiei, în luna iunie.

Prima jumătate a actualului sezon din ciclismul profesionist a fost de asemenea marcată de mai multe căzături grave în pluton.