Cea mai antipatică figură din România și Bulgaria în aceste zile, cancelarul austriac Karl Nehammer a devenit ținta ironiilor chiar a conaționalilor săi. Nehammer a postat, pe rețelele sociale, un mesaj de Ziua Austriei, dar a făcut o gafă gravă. Mesajul postat, în care cancelarul le urează austriecilor săi „sărbătoare națională fericită”, este ilustrat cu vulturul de pe drapelul de stat dar care este orientat invers, relatează Heute.

După cum spuneam, nu textul a intrigat, ci imaginea. Cancelarul sau echipa sa de presă înfățișaseră o imagine în oglindă a vulturului federal, cunoscuta stemă a Republicii Austria. Adică, vulturul era orientat invers.

Am heutigen Nationalfeiertag danke ich allen, die einen Beitrag für unser wunderschönes Land leisten und Österreich zu dem machen, was es ist: ein starkes, sicheres und lebenswertes Land. Glaubt an Österreich! Schönen #Nationalfeiertag! 🇦🇹 pic.twitter.com/R3jMCYibyL

— Karl Nehammer (@karlnehammer) October 26, 2023