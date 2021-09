Este tragedia momentului în România. O mașină s-a ciocnit cu o motocicletă iar situația dramatică nu s-a oprit aici. Autoturismul a continuat să meargă după impact. Vorbim în acest moment de un mort și trei răniți.

Totul s-a petrecut la Cluj Napoca, unde o maşină şi o motocicletă s-au ciocnit duminică. În urma coliziunii, maşina a continuat să meargă și a lovit trei pietoni. O femeie de 60 de ani a murit, potrivit News.ro.

Mai multe date au fost oferite de IPJ Cluj. Accidentul s-a produs pe pe strada Frunzișului, înspre strada Izlazului, în Cluj-Napoca. În coliziune au intrat un autoturism și o motocicleta, ambele circulând în aceeași direcție. La fața locului s-au deplasat trei autospeciale, două echipaje SMURD şi unul SAJ.

O femeie de 60 de ani a murit

În urma impactului, mașina si-ar fi continuat deplasarea înspre strada Urcușului, unde au fost acroșați trei pietoni. Unul dintre aceștia, o femeie de aproximativ 60 de ani, a murit. Acesta s-a aflat prinsă sub mașină și prezenta traumatisme incompatibile cu viaţa.

”Pompierii au găsit un autoturism şi motocicletă avariate. Conducătorul motocicletei se afla întins pe jos şi necesita asistenţă medicală, de asemenea, o femeie în vârstă de cca 60 de ani era prinsă sub maşină şi prezenta traumatisme incompatibile cu viaţa. O a doua femeie se afla prinsă sub autoturism, care suferise traumatisme multiple, însă era în stare de conştienţă şi cooperantă. Un alt bărbat se afla in apropiere şi solicita asistenţă medicală”, a transmis ISU Cluj.

Sursa citată a precizat că cei doi bărbaţi răniţi şi femeia, extrasă cu echipamentele speciale de sub autoturism, au fost transportaţi la spital. Şoferul mașinii a fost consultat şi nu a fost necesar transportul la spital. Conducătorul auto şi cel al motocicletei au fost testaţi cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.