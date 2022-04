Vera Girich, jurnalistă ucraineană de la postul de radio „Radio Liberty” (Radio Europa Liberă), a murit, joi, după ce armata rusă a bombardat infrastructura din Kiev.

Aceasta se afla în propria sa casă, atunci când o rachetă militară a lovit blocul ei. În dimineața de vineri, trupul ei neînsuflețit a fost găsit sub dărâmături, a transmis Radio Liberty.

Vera Girich și-a început cariera de jurnalistă la posturile de televiziune de top din Ucraina, apoi a început să lucreze la postul de radio de pe 1 februarie 2018.

Aceasta a fost descrisă ca fiind „o persoană inteligentă și amabilă, o adevărată profesionistă” de către angajatorul său de la locul de muncă. „O persoană minunată s-a dus”, a scris colegul ei, Oleksandr Demchenko, pe rețelele sociale.

Amintim faptul că, recent, Oleksandr Sukhenko, un cunoscut fotbalist ucrainean, a fost torturat şi ucis de armata rusă. În vârstă de 25 de ani, acesta era atacantul celor de la Ceaika. El a căzut însă în mâna armatei ruse.

Oleksandr Sukhenko a fost răpit alături de familia sa, a fost torturat, ucis şi aruncat într-o groapă comună. Acesta locuia într-un sat situat la 43 de kilometri vest de Kiev.

Crimele ruşilor au fost descoperite de armata ucraineană după ce satul a fost eliberat şi a fost identificată groapa comună de către soldaţi. Publicaţia fotball24.ua susţine că toate victimele prezentau urme de tortură.

Pe de altă parte, Oleksandr Usyk, un pugilist ucrainean în vârstă de 35 de ani, a petrecut în jur de două săptămâni pe frontul din Kiev, însă a părăsit Ucraina pentru a pregăti meciul cu Anthony Joshua (32 de ani).

Acesta a lansat însă un semnal de alarmă cu privire la informaţiile care le sunt furnizate ucrainenilor. Campionul mondial la categoria grea le transmite conaţionalilor să nu mai creadă tot ceea ce apare la televizor.

Acesta a precizat că nu urmăreşte ştirile şi că: „Îi sun pe prietenii mei care au rămas acolo şi sunt direct legaţi fie de armată, fie de oraşul în care se află. Primesc informaţii direct. Nu m-am mai uitat la televizor de ani de zile. Eu obţin informaţii direct de la sursă.”

Together with the Ukrainian player union @AUAPFP, we are mourning the loss of 25-year-old former Ukrainian football player and member, Oleksandr Sukhenko, who was reportedly killed with his mother and father in Motyzhyn, a town west of Kyiv.

May they rest in peace. pic.twitter.com/7GrGLA93UE

— FIFPRO (@FIFPRO) April 5, 2022