Tradiții și obiceiuri de Florii. Ce nu ai voie să faci duminică?

Floriile se sărbătoresc în duminica dinainte de Paște, iar cum în acest an, Paștele va fi pe 24 aprilie, Floriile sunt sărbătorite pe 17 aprilie. Această sărbătoare are o mare însemnătate și are mai multe tradiții moștenite din bătrâni care sunt respectate anual.

Astfel, de Florii se face ursita. În cele mai vechi timpuri, fetele puteau să afle în ziua de Florii dacă se vor căsători sau nu în acel an. Totodată, există câteva tradiții care sunt făcute înainte de ziua de Florii.

În Banat și Transilvania spre exemplu, fetele obişnuiesc să pună o oglindă şi o cămaşă curată sub un păr altoit. După răsăritul soarelui, aceste obiecte sunt folosite în farmece pentru noroc în dragoste şi sănătate.

Tradiții și obiceiuri de Florii. Ce este bine să faci astăzi?

O altă tradiție se face la miezul nopții. Atunci se fierbe busuioc în apă, iar dimineaţa fetele se spală pe cap cu această fiertură, ca să le crească părul frumos şi strălucitor. Apa care va rămâne se toarnă la rădăcina părului, iar conform obiceiului, băieţii se vor uita după ele, ca după un copac înflorit.

Ramura de salcie are și ea un rol important de Florii. Tradiția spune că oamenii înghițeau mâţişori de pe ramura de salcie pentru a fi feriţi de diferite boli, iar bătrânele se încingeau cu salcia ca să nu le mai doară spatele.

De asemenea, în marea majoritate a localităţilor din Alba, în Duminica Floriilor mai sunt câteva tradiții. După slujbă, copiii însoţiţi de dascăli şi preot, împreună cu credincioşii străbat uliţele localităţilor cu salcie înmugurită în mână, cântând „Verşul Floriilor”, ca apoi să le depună în faţa altarului.

Acest proces simbolizează intrarea lui Iisus în Ierusalim, iar ramurile de salcie sfinţite la Biserică se împart credincioşilor, care le pun, sub formă de cununiţă, la icoane sau deasupra porţilor, la intrarea în curţi.

Ce este interzis să faci de Florii? Tradiții și obiceiuri.

O altă tradiție de Florii se referă la spălatul pe cap. Se spune că dacă fetele se spală pe cap în ziua de Florii nu se vor mai căsători. Pe de altă parte, dacă folosesc apă sfințită când se spală acestea vor avea mare noroc.

Și bătrânii spun că este interzis să te speli de Florii pentru că vei albi de timpuriu. Tradiția mai spune și că cei care nu vor cinsti Floriile precum spun datinile se vor umple de pistrui.

Tradiții și obiceiuri de Florii. Ce nu ai voie să faci duminică?