Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a transmis, luni seară, la Digi24, că Pro România va avea candidat propriu la alegerile locale pentru functia de primar general al Bucurestiului si nu va sustine candidatul PSD, Gabriela Firea.

„Nu ai cum sa te ascunzi sub fusta cuiva la locale. Nu poti sa te arunci in remorca altui partid. Au calitati Gabriela Firea si Nicusor Dan, dar e loc si de altii. Pro Romania va avea candidat la Primaria Capitalei. Candidatul Pro Romania nu va candida doar sa zica ca suntem si noi sa candidam aici. Va veni cu un tip de personalitate politica diferita de Firea si Nicusor Dan. Pe 25 iulie anuntam candidatul la primaria generala si la sectoare. Cred ca Firea a gresit ca a ramas legata de PSD, de bataliile interne. Si Nicusor Dan va avea de suferit din asocierea cu PNL”, a explicat Victor Ponta la Digi24.ro.

Mai mult, fostul premier spune că Pro România are în prezent discutii avansate cu un bărbat să fie candidat. Mai mult, Ponta a mai spus că Nicușor Dan este mai de stânga decât Gabriela Firea. De asemenea, Ponta a mai spus că Robert Negoiță este unul dintre cei mai performanți primari și că și-ar dori ca acesta să intre în PRO România, dar că nu știe dacă se va întâmpla acest lucru.

Victor Ponta a evitat să spună dacă va candida la Primăria București sau nu și a transmis că există colegi „mai buni” decât el în PRO România. Totodată, Ponta a transmis, însă, că dacă ar câștiga Primăria București nu ar mai candida la alegerile prezidențiale.

Fostul premier a declarat despre Nicușor Dan că este ”mai de stânga” decât Gabriela Firea și că mama lui i-a spus că l-ar vota pe fostul lider USR: ”Mama mi-a spus că l-ar vota pe Nicușor Dan pentru că e singurul care i-a băgat în seamă când s-a ridicat o construcție ilegală. Dar cred că asocierea cu PNL i-a făcut rău”, a mai declarat Victor Ponta.

Reacția Gabrielei Firea

„Să ne ferească Dumnezeu de oamenii care sunt în stare să calce pe cadavre, pe orice sentiment, pentru propriile ambiții, trufii, egoisme supranumite “principii”. Cei care sunt obișnuiți să-și vândă și familia, și prietenii sunt mierosi când au nevoie de ține și cruzi când nu le mai servești noului interes. Lupii singuratici, semi-zeii, trufasii pur-sânge sunt cei mai periculoși indivizi. Feriți-va! Feriți-va! Fugiți de oamenii lingușitori care va trădează, zâmbind de satisfacție. Ce nu știu acești înși este că, strecurandu-se in viață prin trădări, nu-și vor putea cumpără cu niciun regat titlu de noblețe! Cea mai josnică ticalosie a omului este trădarea, zicea un înțelept! Să-i credem pe înțelepți….Gânduri la final de zi… Ajunge zilei grijă ei…Noapte bună!🙏🤗”, transmis Gabriela Firea luni seară.

Atac la adresa lui Orban

Liderul Pro România, Victor Ponta, a avut o reacție extrem de dură la adresa premierului Ludovic Orban. Liderul Pro este de părere că actualul guvern vrea să distrugă economia României.

„Ne-am rugat de 4 luni de Guvernul Orban sa sprijine INDUSTRIA ALIMENTARA ROMANEASCA / am facut lege in Parlament pe care ei au atacat-o la CCR / am organizat intalniri si am tras semnale de alarma alaturi de producatori si de presa = DEGEABA!

Guvernul Orban are ca misiune sa DISTRUGA economia romaneasca si producatorii romani – ca sa mancam doar mancare din import (eventual produsa cu munca romanilor trimisi de Guvernul Orban in alte trai in timpul Pandemiei de Covid19)! VANZATORII ROMANIEI – GROPARII ROMANIEI!”, scrie Victor Ponta pe pagina sa de Facebook.