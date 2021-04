Andreea Stroe, una dintre cele mai experimentare prezentatoare de la Antena 3, a renunțat la Trustul Intact după 20 de ani și s-a alăturat rivalilor de la Digi24. Aici, Andreea Stroe va prezenta și produce emisiunea AGROJURNAL, duminica, de la 09:00 la 10:00

Aceasta nu este singura mutare din aceste zile, o fosta prezentatoare a Antenei 1, a semnat si ea cu PRO TV.

Geanina Ilieș semnat cu Pro TV după ce a făcut o pauză pentru a se ocupa mai mult de afacerea sa. Înainte să renunțe pentru o perioadă la apariția pe micul ecran, Geanina Ilieș a lucrat la Antena 1, unde a fost prezentatoare. Aceasta a participat, anterior, și la emisiunea ”Ferma”.

Acum, vine cu un nou proiect care speră să trezească emoția în români. Aceasta va prezenta emisiunea ”Hai să fim super” de la Pro TV Plus. În cadrul emisiunii vor fi invitați mari nume din sportul românesc.

„Sunt SUPER încântată să vă prezint noul proiect. ? «HAI SĂ FIM SUPER!» este o emisiune care are substanță, în primul rând. Am pus foarte mult suflet – atât noi, cei din echipă, cât și invitații. Sunt convinsă că am reușit să transmitem emoție și că oamenii o vor îndrăgi de la prima ediție. Am pregătit interviuri de colecție, cu cele mai mari personalități ale sportului românesc, eroi de care suntem mândri și care ne-au făcut cunoscuți în întreaga lume.

Veți afla poveștile lor de viață – așa cum nu le-au mai destăinuit până acum, amintiri din carieră, dar și din copilărie. Va fi cu zâmbete și, poate, cu lacrimi. Noua generație trăiește în mediul online, așa că este o emisiune căreia trebuie să-i dea «play»…. cu siguranță o va inspira. Și nu doar pe tineri. Va fi o gură de aer pentru noi toți – cred că merităm să facem o pauză de la tot tumultul din jurul nostru”, a transmis Geanina Ilieș.