Traian Băsescu a declarat că o formulă de creștere a pensiilor mai avantajoasă decât actualul sistem este indexarea pensiilor în fiecare an, la 1 ianuarie, în funcție de inflație și creșterea salariului mediu brut pe economie.

Declarația lui Traian Băsescu

Fostul președinte a susținut că „dezechilibrele s-au produs în momentul în care pensionarii, liderii lor, de dragul de a sta la masă cu miniștrii, au acceptat să nu se mai facă indexările la 1 ianuarie”.

„Pensiile au fost la un moment dat, cu ani in urma, intr-un oarecare echilibru fata de cresterea salariului mediu. Dezechilibrele s-au produs in momentul in care pensionarii, liderii lor, de dragul de a sta la masa cu ministrii, au acceptat sa nu se mai faca indexarile la 1 ianuarie, indexari care trebuiau sa acopere inflatia + 50% din procentul de crestere a salariului mediu brut pe economie. Au acceptat acele comasari, lasa ca amanam, vi le dam in august si mai punem doua procente, vi le dam in septembrie si mai punem un procent.

Datorita acestui lucru s-a pierdut pasul cu actualizarea pensiilor in functie de inflatie si salariul mediu brut. Acesta este mecanismul de care este nevoie si nu aberatii de genul ‘De maine maresc cu 40%’. De unde a produs economia cu 40% mai mult sa poti sa dai banii astia? Deci trebuie mers pe o formula, formula din guvernul Boc era formula ideala, azi pensionarii ar fi avut pensia mai mare daca se respecta indexarea la 1 ianuarie.

Cu asta pensionarii au fost groaznic pacaliti si, de ce nu, vanduti de liderii lor. I-au pacalit si ei si politicienii. Deci formula corecta pe care eu o vad este indexarea in functie de inflatie si cresterea salariului mediu brut pe economie in anul anterior indexarii”, a declarat Traian Băsescu.

Sursă foto: Inquam Photos / Octav Ganea