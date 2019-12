Scad facturile! Totul se va întâmpla începând cu prima zi a anului viitor. Este oficial! Nimic nu se mai poate schimba. Hotărârea a venit direct de la Comisia Europeană și toți giganții din domeniu sunt obligați să o pună în aplicare.

Comisia Europeană a agreat ca operatorii de telefonie mobilă din România să aplice, de la 1 ianuarie 2020, un tarif maxim de 0,76 eurocenți pe minut pentru apelurile care se termină în propriile rețele. Este vorba despre o scădere cu 10% față de tariful actual, conform celor de la ANCOM. Această măsură este una tranzitorie până la adoptarea unui tarif unic la nivelul UE, acțiune preconizată a avea loc până la finalul anului 2020, conform hotnews.ro.

Orange a pus în aplicare decizia

Cei de la Orange au decis să anunțe primii că vor pune în aplicare decizia. Totul s-a aflat pe site-ul oficial al companiei. „Vesti bune! Din 1.01.2020, tariful de roaming pentru traficul de internet suplimentar in SEE scade de la 0,0054 euro/MB la 0,0041 euro/MB (TVA inclus), iar volumul de date disponibil in roaming SEE fara cost suplimentar va creste, conform reglementarilor europene. Daca abonamentul tau include un tarif national mai mic de 0,0041 euro/MB, tariful in roaming SEE va fi cel national.

Poti verifica volumul de date disponibil in roaming SEE din ianuarie la *100# sau in My Orange. Tarifele de roaming pentru a apela sau trimite SMS raman neschimbate, iar apelurile si SMS-urile primite sunt gratuite. Iti reamintim ca poti folosi beneficiile nationale si in roaming SEE, in limita politicii de utilizare rezonabila”, spun cei de la Orange.

