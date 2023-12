Top 10 universități incluse în Metarankingul Universitar:

Metarankingul universitar din acest an a fost elaborat de către echipa de experți interni și externi ai Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Inițial, în 2016, acesta era realizat sub coordonarea Ministerului Educației și Cercetării.

Ediția din 2023 are la bază următoarele rankinguri:

Academic Ranking of World Universities/ARWU (educație și cercetare);

Center for World University Rankings/CWUR (educație și cercetare);

Leiden Ranking/CWTS (cercetare);

Performance Ranking of Scientific Papers of World Universities/NTU (cercetare);

QS – Top Universities Ranking/QS (educație și cercetare);

Scimago Institutions Ranking/Scimago (dominant cercetare);

Times Higher Education – World University Rankings/THE – Times (educație și cercetare);

University Ranking by Academic Performance/URAP (cercetare);

Best Global Universities Rankings/U.S. News (cercetare) (a fost folosită ediția 2022-2023, fiind ultima disponibilă în momentul publicării Metarankingul Universitar)