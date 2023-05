Cu o carieră de 50 de ani și peste 30.000 de operații realizate până în prezent, reușitele sale și dezvoltarea acestei arii a medicinei la nivel național și mondial au fost recunoscută în cadrul evenimentului nostru.

„Probabil că au avut acces la curriculum vitae, CV-ul, cum se zice acum pe englezește, și nu îmi place al meu. Acesta seamănă undeva cu o statistică, poate spune orice câteodată și adevărul. Dar nu poate spune și orele nedormite și zecile, miile de ore petrecute în sala de operație cu bolnavi la limita supraviețuirii cărora le căutăm să le dăm o șansă. Notasem aici câteva lucruri să spun punctual, dar asta nu înseamnă să vorbești pe puncte, ci înseamnă să fii la timp într-un loc sau să îți respecți un termen, că și limba română văd că evoluează foarte interesant și chiar în mass-media asistăm la lucruri cu tot interesante, ca altminteri și în medicină se întâmplă o translație a termenilor. Nu ne putem lupta cu limba. Aș vrea să fac câteva considerații dat fiind faptul că dumneavoastră sunteți o prestigioasă revistă financiară, cam care este situația cu finanțarea medicinei în România. Se spune că PIB-ul în medie la noi în țară e 7.000-8.000 de euro pe an. În Germania este 70-80 de mii de euro pe an, circa de 10 ori mai mult. CAS-ul 10%. În Germania un neamț plătește 7-8 mii de euro pe an la asigurările de sănătate. La noi cât ar trebui să plătească un român 700-800 de euro. Jumătate nici pe aștia nu-i plătesc și vin cu adeverințe false de la firme inexistente că plătesc asigurările, în schimb tot românul are pretenția să fie tratat el puțin la fel de bine ca în Germania ținând cont că toate medicamentele toate device-urile costă ceva mai mult că le importăm. Aș întreba finanțarea statului: Unde sunt cele 6 spitale interdeparlamentare promise de acum 30 si ceva de ani. Unde sunt marile spitale interdeparlamnetar din București. Acum se zice că la Iași sunt niște fonduri. Din punctul ăsta de vedere, medicul român așa cum e el cu toată dotarea și aparatură pe care o are face adevărate minuni. Noi nu știm să ne facem reclamă din punctul ăsta de vedere. Ce calități ar trebui să aibă un chirurg? Un chirurg trebuie să fie tânăr sau aproape tânăr, să aibă o minte clară și ascuțită și o mână care să nu-i tremure niciodată. Câți ar mai fi chirurgi în ziua de azi dacă s-ar respecta aceste criterii? Chirurgia înseamnă muncă, ambiție, talent, empatie și caracter. Toți chirurgii tineri ar trebui să citească o carte scrisă de marele nostru chirurg, Teodor Ghițescu, creatorul chirurgiei vasculare moderne, numită „Chirurgul" să vadă cum un adevărat chirurg care își iubește bolnavul are nopți întregi nedormite și stând cu ochii în tavan gândindu-se dacă bolnavul lui va face cumva fistula nastomodică sau va face structura vasculară se va desface. Din punctul acesta de vedere, în America o duc foarte bine. Ce este omul în ziua de astăzi?", a declarat Profesor Emerit Dr. Silviu Constantinoiu la ridicarea premiului.

„În lupta cu boala nu trebuie să te dai bătut niciodată”

„M-am convins că în lupta cu boala nu trebuie să te dai bătut niciodată. Am văzut pacienți întorși la viață din situații disperate, aparent fără ieșire. Fiecare zi trăită în plus de către bolnav, contează”, ne-a spus reputatul profesor. Pe lângă activitatea medicală intensă începută la finalul anilor ‘70, Prof. Univ. Dr Silviu Constantinoiu a început încă din 1983 activitatea de predare, întâi ca asistent universitar titular, ajungând ca în 2002 să fie conducător de doctorat.

În ultimele decenii a coordonat zeci de doctorate și sute de lucrări de diplomă, a elaborat și editat manuale și tratate de chirurgie, a realizat și susținut cursuri dedicate studenților și a participat la numeroase studii clinice și proiecte de cercetare, naționale și internaționale.

„Am comunicat atât ca singur autor, autor principal sau coautor peste 500 lucrări științifice și am publicat în reviste de notorietate din ţară sau străinătate un număr de 200 de lucrări ştiinţifice din cele 500 de comunicări prezentate la şedinţele Societăţii Române de Chirurgie şi Gastroenterologie, Simpozioame şi Congrese din ţară şi străinătate, precum şi la Congresele Eurosurgery şi IASG (IGSC) de la Roma, Atena, Budapesta, Istanbul, Iraklion-Creta, ICAAC-San Diego, U.S.A., etc”, a explicat Prof. Univ. Dr. Silviu Constantinoiu.

Viața, darul lui Dumnezeu

Mereu în continuă dezvoltare, întreaga sa carieră nu s-a bazat doar pe exercitarea meseriei de medic, ci și pe dezvoltarea medicinei și profesiei de medic, recunoscând că toate cunoștințele pe care le-a dobândit sunt în strânsă legătură cu o anumită responsabilitate.

„Responsabilitatea cea mai mare a unui profesor universitar de chirurgie este să transmită colaboratorilor mai tineri toată arta chirurgiei învățată de la maeștri, să nu rămână închistat în dogme (”cea mai bună operație este cea pe care o cunoști!”), să fie deschis progresului și să-i încurajeze pe cei tineri să evolueze (să „zboare” singuri)”, ne-a povestit reputatul profesor care a definit pe scurt chirurgia ca fiind „muncă, ambiție, talent, empatie și caracter”.

Vorbind despre viitorul medicinei, acesta consideră că inteligența artificială nu o va înlocui pe cea umană, „va fi și periculos să se întâmple așa”, dar aceasta „îi va fi medicului de mare ajutor”.

Acesta spune că toți trebuie să credem în ceva și „nimic nu este mai periculos decât să nu ai Dumnezeu și să practici medicină”. „Viața, în general, este darul suprem al lui Dumnezeu și numai el are dreptul să ne-o ia!

Din acest punct de vedere, nu sunt de acord cu eutanasierea la bolnavii în stadiul terminal, mai ales că, în prezent, există numeroase analgezice și sedative care oferă pacientului o moarte demnă , fără dureri.

Viața de chirurg universitar înseamnă viață de spital și viață academică: bolnavul nostru, „stăpânul” nostru, studentul nostru, „stăpânul” nostru!”, ne-a transmis acesta.

O personalitate eminentă de talie mondială, profesorul Silviu Constantinoiu este doctor Honoris Causa al Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițianu” din Chișinău, Republica Moldova, al Universității de Medicină și Farmacie Grigore T. Popa din Iași, (precum și cetățean de onoare al acestui oraș), doctor Honoris Causa al Universității ”Ovidius” din Constanța, membru de onoare al Societății Române de Chirurgie și al Societății Maghiare de Chirurgie , editor de onoare al revistei ”Chirurgia” , revista fanion a Societății Române de Chirurgie, precum și în board-ul editorial în numeroase reviste științifice naționale și internaționale.

A fost decorat de Președintele Klaus Iohannis în anul 2018 cu Ordinul Serviciul Credincios în Grad de Cavaler și în 2022 cu Ordinul Serviciul Credincios în Grad de Ofițer.

Senatul Universității de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” din București, i-a conferit, în anul 2022, titlul de PROFESOR EMERIT, pentru a răsplăti activitatea științifică, didactică și profesională și fidelitatea de 43 ani (1980-2023) față de această instituție.

În prezent coordonează apariția ediției a III a a Tratatului Național de Chirurgie Generală, care va fi publicat la prestigioasa Editura a Academiei Române, care va fi un ghid valoros în pregătirea rezidenților în chirurgie.

Excelența în medicină premiată la Gala Capital Top 100 Performeri din Sănătate

Companii din pharma, clinici, rețele de spitale de stat și private și medici din România au fost premiați în cadrul Galei Capital Top 100 Performeri din Sănătate, care a avut loc miercuri, 24 mai 2023, începând cu ora 19.30, la One Club și difuzată live pe pagina de facebook Capital România și pe canalul de Youtube HAI Romania.

Aflată la prima ediție, Gala Capital Top 100 Performeri din Sănătate este un eveniment în cadrul căruia au fost prezentate și premiate cele mai importante și eficiente companii din industria pharma și medicală, clinici, rețele de spitale de stat și private și personalități din domeniu.

Performerii ce vor fi prezentați și premiați în cadrul evenimentului au fost incluși și în Capital Top 100 Performeri din Sănătate, un proiect dedicat în întregime medicinei și analizei economice a acesteia, acest Top reprezentând o oglindă a evoluției sistemului medical românesc.

Capital Top 100 Performeri din Sănătate a fost lansat în cadrul evenimentului și este structurat pe 10 categorii: Excelența în Medicină, Educație și cercetare, Spitale de Stat, Spitale Private, Clinici Private, Producție și Servicii Medicale, Distribuție și Retail Pharma, Producători de Medicamente, Producători de suplimente alimentare și Autorițăți din Sănătate.