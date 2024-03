Mai jos puteți vedea lista celor mai scumpe reședințe din lume, pe care muritorii de rând le pot admira doar din fotografii.

De unele ați auzit, pe altele le veți cunoaște acum. Topul a fost realizat de Nobroker.

1. Palatul Buckingham – 1,3 miliarde de dolari

Palatul Buckingham deține titlul de cea mai scumpă reședință din lume. Palatul este deținut de familia regală britanică și a servit ca reședință oficială a monarhilor Marii Britanii, din 1837. Are 775 de dormitoare, 78 de băi, 52 de camere regale și de oaspeți, 92 de birouri.

Palatul are aproximativ 8.28.000 de metri pătrați, iar grădina se întinde pe 40 de acri. Dacă va fi scos vreodată la vânzare, se estimează că va avea o valoare de 1,3 miliarde de dolari, ceea ce îl face cel mai scump palat din lume.

2. Antilia – 1 miliard de dolari

Situată în Mumbai, India, Antilia este a doua cea mai scumpă reședință din lume.

A fost construită pentru Mukesh Ambani, cel mai bogat om din India. Mukesh Ambani este președintele și directorul general al Reliance Industries Limited. A fost construit și proiectat de o firmă de arhitectură din Chicago, numită „Perkins & Will” și de o firmă de design, „Hirsch Bender Associates”.

Casa de 4.00.000 de metri pătrați este situată în cartierul Cumballa Hill din Mumbai și are 27 de etaje. Clădirea poate rezista unui cutremur cu magnitudinea 8 pe Richter. Șase etaje din Antilia sunt dedicate parcării proprietarului și oaspeților.

De asemenea, are un centru spa, un templu, un cinematograf cu 50 de locuri, un salon, trei heliporturi și o sală de bal.

Proprietar: Mukesh Ambani

3. Vila Leopolda – 750 de milioane de dolari

Vila Leopolda este a treia cea mai scumpă casă din lume. Situată în departamentul Frances Alps-Maritime, pe Coasta de Azur, vila a fost deținută de Lily Safra, văduva bancherului brazilian libanez, Edmund Safra.

Numele provine de la proprietarul inițial, regele Leopold al II-lea al Belgiei și a fost reproiectată în anii 1920 de arhitectul american Ogden Codman Jr.

Vila se întinde pe aproximativ 50 de acri și are 11 dormitoare, 14 băi, un heliport, o seră comercială, o bucatarie in aer liber și 12 piscine. Filmul regizat de Alfred Hitchcock în 1955, „To Catch a Thief”, a fost filmat la Villa Leopolda.

Proprietar: Mikhail Prokhorov

4. The One – 500 de milioane de dolari

The One este una dintre cele mai scumpe case din lume. Întregul spațiu este doar un bungalou cu bucătării multiple și 9 dormitoare pentru gazdă.

Proprietar: Nile Niami

5. Vila Les Cèdres – 450 de milioane de dolari

Villa Les Cèdres se află în Saint-Jean-Cap-Ferrat, Franța, și a fost construită în 1830. A fost cumpărată de regele Leopold al II-lea al Belgiei în 1904. Are aproximativ 18.000 de mp, 14 dormitoare, o piscină de dimensiune olimpică și un grajd care poate găzdui 30 de cai.

Interiorul vilei este decorat cu candelabre de cristal, picturi în ulei din secolul al -XIX-lea și o bibliotecă care care numără aproximativ 3.000 de volume.

Proprietar: Rinat Akhmetov

6. Witanhurst, Londra: 450 de milioane de dolari

Această casă este acum în renovare, dar, când va fi gata, va fi a doua cea mai scumpă casă din Londra, după Palatul Buckingham.

Interioarele au 90.000 de metri pătrați și se sprijină pe un teren de 11 acri în Highgate, un cartier foarte bogat din Londra, de accea casa este evaluată la 450 de milioane de dolari.

A fost construită pentru prima dată între 1913 și 1920 pentru un baron englez al săpunului. Casa a fost proiectată în stilul Queen Anne, avea douăzeci și cinci de dormitoare, o sală de bal și cele mai bune priveliști din toată Londra.

Proprietar: Andrey Guryev

7. Les Palais Bulles – 390 de milioane de dolari

A fost proiectat de arhitectul maghiar Antti Lovag și a fost construit în jurul anilor 1975-1989. Numele său provine dintr-o serie de camere circulare, cu vedere la Marea Mediterană.

În prezent, Bubble Palace este deținut de designerul francez Pierre Cardin. Proprietatea are trei piscine, mai multe grădini și un amfiteatru de 500 de locuri. Este una dintre cele mai scumpe case din lume.

Proprietar: Pierre Cardin

8. Odeon Tower Penthouse – 330 de milioane de dolari

Este una dintre cele mai scumpe case din lume, cu o valoare estimată la 330 de milioane de dolari. A fost proiectată de arhitectul Alexandre Giraldi și construită de Groupe Mazococo. Are mai multe etaje și propriul lift privat. Penthouse-ul găzduiește o terasă și o piscină pe acoperiș.

Proprietar: SCI Odeon, subsidiară a Groupe Marzocco

9. Four Fairfield Pond – 248 de milioane de dolari

Four Fairfield Pond este reședința lui Ira Renner, proprietarul grupului Renno. Casa are 29 de dormitoare, 39 de băi, o sală de mese, teren de baschet, terenuri de squash, terenuri de tenis, o pistă de bowling și trei piscine. Four Fairfield Pond are un garaj care poate găzdui aproximativ o sută de mașini.

Proprietar: Ira Rennert

10. 15 Kensington Palace Gardens- 254 de milioane de dolari

Conacul deținut de Leonard Blavatniks, situat pe strada milionarilor din Londra, valorează 200 de milioane de lire sterline. Blavatniks este al doilea cel mai bogat om din Marea Britanie și proprietarul Warner Music Group.

Casa are 13 dormitoare și singura piscină de 25 de metri din Londra, care are o secțiune interioară și exterioară. De asemenea, subsolul are cadă cu hidromasaj, sală de sport, sală de masaj, cinema și o cramă.

Se spune că proprietatea are 50.000 de metri pătrați spațiu de locuit, ceea ce o face una dintre cele mai mari case din Londra. De asemenea, ferestrele sunt făcute din sticlă antiglonț și se află sub supraveghere 24 de ore din 24.