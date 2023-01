Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a susținut, într-un interviu, că nu poate comenta rezultatele alegerilor din Austria. El a ținut totuși să arate că, având în vedere că rezultatele sunt publice, oricine poate face o analiză.

Oficialul român a susținut că este important ca în relația Austria – România să continue demersurile de deschidere pentru un dialog constructiv, astfel încât să ajungem la un plan de lucru comun și să avansăm în procesul de aderare.

Întrebat când intrăm în Schengen, Bogdan Aurescu a spus că niciodată nu am dat termene.

„Nici anul trecut nu am dat, nu am să dau nici în continuare”, a spus ministrul de Externe.

„Există mai multe elemente la care trebuie să găsim răspuns. Pe de-o parte este vorba despre această opoziție a Austriei. Sper ca după aceste alegeri să intrăm într-un proces de consultare, de dialog cu partea austriacă. Am discutat acest lucru de mai multe ori cu colegul meu, ministrul de Externe austriac.

Inclusiv la Davos am avut ultima discuție detaliată pe acest subiect și am exprimat din nou deschiderea României pentru acest dialog constructiv”, a spus ministrul de Externe al României, la Europa FM.

Semnalul dat de ministrul de Externe austriac pe tema Schengen

Aurescu a menționat că au existat și alte contacte în această perioadă: discuția pe care președintele României, domnul Iohannis, a avut-o cu omologul său austriac, retrimiterea ambasadorului nostru la Viena a reprezentat și el un gest de deschidere către dialog.

„Discutând cu ministrul de Externe austriac la Davos am abordat această chestiune – am spus că este important ca dialogul să reînceapă mai ales că în relația dintre cele două Ministere de Interne dialogul anterior opoziției Austriei dialogul a fost unul foarte bun, iar ministrul de Extern austriac mi-a spus că, din punctul lui de vedere – sigur, sarcina Ministerelor de Externe este să faciliteze acest dialog – dar pe fond, pe substanță, discuția trebuie să fie purtată la nivelul Ministerelor de Interne”, a explicat ministrul de Externe al României.

Aurescu susține că România are o abordare constructivă

Aurescu a arătat că România are o abordare constructivă, iar acest lucru a fost exprimat în discuția cu omologul său austriac și în ceea ce privește adoptarea și implementarea la nivel european de măsuri care să combată mai eficient migrația ilegală – să facem frontierele Uniunii Europene mai sigure.

„Am menționat acest lucru și în declarația trilaterală pe care am semnat-o vineri împreună cu colegii mei din Franța și din Olanda pentru că – chiar dacă România nu acceptă conexiunea artificială făcută de Austria între tema migrației și aderarea la Spațiul Schengen, credem că este important ca anumite măsuri să fie luate, fiind nevoie de o securizare suplimentară a frontierei externe a Uniunii Europene. Și demersurile noastre, atât în planul Ministerelor de Interne, cât și în planul diplomatic vor continua”, a mai explicat Bogdan Aurescu, potrivit europafm.ro.

Președinția suedeză va declanșa un proces de consultări cu toți actorii implicați

„Ați văzut că am avut foarte multe întâlniri și discuții în debutul acestui an cu colegi de-ai mei – cu 16 miniștri de Externe, respectiv de Afaceri Europene din tot atâtea state membre ale Uniunii Europene, asta înseamnă peste două treimi din numărul de state membre ale Uniunii Europene care sunt în același timp și state membre Schengen – sunt 23 de state în această categorie – pentru a menține subiectul cald pe agenda europeană, pentru a fructifica momentul de sprijin pe care România îl are la nivel european”, a explicat ministrul de Externe.

Aderarea la Spațiul Schengen este văzută nu doar ca o problemă bilaterală între România și Austria, respectiv Bulgaria și Austria și Olanda – pentru că și Olanda are o opoziție față de Bulgaria. Și, în același timp, am obținut din partea acestor omologi ai mei și promisiunea unui sprijin activ – demersuri pe care să le facă atât pe lângă partea austriacă, pe lângă instituțiile europene în așa fel încât procesul de aderare a României să meargă înainte.

Președinția suedeză este foarte deschisă și nu există niciun dubiu cu privire la caracterul prioritar pe care îl acordă acestui dosar pe agenda acestui semestru”, a adăugat ministrul de Externe.

„Am discutat cu omologul meu suedez mai întâi pe 11 ianuarie, apoi de mai multe ori în această perioadă și am fost asigurat de acest sprijin. Președinția suedeză va declanșa un proces de consultări cu toți actorii implicați în perioada imediat următoare și sperăm să vedem progrese”, a mai spus Bogdan Aurescu.