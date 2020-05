Cea de-a 15 editie a Galei South Eastern Europe Real Estate Awards s-a desfasurat la Varsovia in data de 21 mai 2020 si a reunit cele mai puternice companii care activeaza in piata imobiliara. Pentru prima oara intr-un format online, cu transmisiuni live dintr-un studio de televiziune dedicat, juriul format din profesionistii industriei a desemnat compania Tiriac Imobiliare castigatoare la categoria Office Developer of the year.

Unul dintre evenimentele de referinta ale industriei imobiliare din Europa isi desemneaza in fiecare an, in urma unei selectii riguroase, castigatorii la categorii ce acopera atat zona de office, retail, industrial, rezidential cat si din domenii conexe: arhitectura, legal, property management sau agentii imobiliare.

Tiriac Imobiliare a fost nominalizata la doua categorii importante: Office Developer si Future project cu Tiriac Tower, cladirea de birori care se construieste pe Soseaua Buzesti, in Centrul de Business al Capitalei.

„Experienta echipei, munca sustinuta si dorinta de a continua pentru a ne respecta termenele asumate in fata clientilor au fost rasplatite de industrie prin aceasta distinctie, Office Developer of the year. Este mai mult decat un premiu. Este o motivatie. Este o validare a valorii profesionale si dedicarii oamenilor care lucreaza in aceasta companie.” a declarat Razvan Enache, Managing Director, Tiriac Imobiliare.

Nominalizarea la categoria Future project a avut in vedere Tiriac Tower, o cladire de birouri cu 12 etaje si 5 nivele de parcare subterana, de 16.427 metri patrati suprafata inchiriabila, in zona Piata Victoria, a carei structura a fost finalizata in aceasta luna.

Totodata, Bogdan Cernescu, a fost desemnat de catre juriu Omul anului in imobiliare in cadrul aceleiasi Gale, pentru munca si implicarea in operatiunile de real estate ale companiei.