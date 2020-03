Studiile în Marea Britanie ante și post-Brexit

Impactul Brexit deja se resimte în sistemul educațional din Marea Britanie. Se estimează o descreștere a numărului de studenți care vor alege Marea Britanie de până la 95%, în special în statele din Estul Europei și descreșteri mai mici în țările Uniunii Europene cu un nivel de venit mai ridicat. Volumul studenților români care aplică și se gândesc în continuare să plece la studii în aceasta destinație de top se va schimba drastic în următorii ani.

„Din aproximativ 3000 de studenți români care pleacă anual la studii în Marea Britanie, acest număr s-ar putea să descrească la mai puțin de 300”, a declarat Bogdan Kochesch, Managing Partner Grupul EDUCATIVA, organizator RIUF – The Romanian International University Fair.

Limitarea soluțiilor de finanțare pentru cetățenii uniunii europene este principalul motiv pentru care aceștia renunță la această destinație de studiu. Tinerii europeni nu vor mai avea acces la împrumuturile oferite de guvernul britanic, iar taxele de școlarizare vor avea creșteri de până la 20,000 lire.

Pe termen scurt pentru studenții europeni care vor începe studiile în septembrie 2020 taxele de școlarizare aplicabile vor fi aceleași ca în prezent (aceleași ca ale studenților britanici), se păstrează accesul la finanțare guvernamentală atât pentru studiile de licență (Tuition Fee Loan) cât și pentru cele postuniversitare (Postgraduate Masters Loan) pentru întreaga durată a programului de studiu chiar dacă data finală a programului este după ieșirea efectivă a Marii Britanii din UE.

Soluții pentru studiile în Marea Britanie la RIUF: burse speciale, surse de finanțare accesibile, destinații secundare de studiu

RIUF – The Romanian International University Fair este cel mai mare eveniment educațional din Europa de Sud Est. Peste 100 de universități vin să ofere informații despre peste 7,000 de programe de licență și masterat celor 10,000 de vizitatori așteptați.

Pe 14-15 martie, la RIUF București vor fi prezente 32 de universități din Marea Britanie, pentru a răspunde tinerilor români la toate întrebările și pentru a le povesti despre noile facilități pe care le pot avea le nivel de burse și surse de finanțare. Printre ele se numără și universități de top, precum Brunel University London, University of Bristol, Northumbria University, University of Kent și University of Essex. Tinerii vor putea discuta direct cu studenți români care studiază afară și cu echipele universităților, pentru a afla exact ce presupune Brexitul pentru programul lor de studiu și cum să își construiască planul dacă vor să aplice în UK după 2021.

Pentru a susține în continuare tinerii români, o parte de universitățile din Marea Britanie oferă beneficii extra și lucreză la un program de burse pentru cetățenii uniunii europene. Tinerii pot descoperi la eveniment toate avantajele de care pot beneficia înainte dar și după Brexit.

Cei care vor să studieze în viitor în Marea Britanie sau o altă țară vor primi la târg sfaturi și soluții financiare care să îi ajute să își realizeze visul de a studia în afară, chiar și în ciuda unor dificultăți precum Brexit. Viitorii studenți vor avea acces la alte surse de finanțare care să acopere costuri de școlarizare și/sau de trai. Una dintre aceste soluții este FINS, instituția care oferă credite de studiu pentru licență (maxim 25.000 EUR/program) dar și pentru masterat (maxim 18.0000 EUR/program), special concepute astfel încât rambursarea să nu înceapă decât după absolvirea studiilor.

De asemenea, tinerii vor avea parte la RIUF de consiliere gratuită de studiu și carieră. Echipa de consilieri experți pe studiul în afară și orientare în carieră va oferi tinerilor toate informațiile cu privire la studiul în străinătate și ghidare pentru a afla toate informațiile de care au nevoie.

Participanții se pot înscrie la RIUF- The Romanian International University Fair pe site-ul evenimentului. Noua ediție va avea loc în 4 orașe – București (14-15 martie), Timișoara (17 martie), Iași (19 martie) și Brașov (21 martie). Peste 10.000 de participanți sunt așteptați la ediția din primăvara lui 2020.

Care sunt motivele pentru care Marea Britanie este o destinație atât de populară de studiu?

Mai bine 49 de universități din Marea Britanie sunt în top 100 universități la nivel mondial. Învățământul superior și calificările din Marea Britanie au o reputație internațională remarcabilă, iar diploma britanică este recunoscută la nivel global de universități internaționale și angajatori de top, creând un număr imens de șanse de a fi plasat în companii de top.

Multe țări doresc să adopte sistemul de învățământ din Marea Britanie, deoarece calitatea acestuia este considerată cea mai bună din lume. Universitățile din Marea Britanie sunt inspectate în mod regulat de QAA pentru a evalua standardele de predare, învățare și cercetare.

