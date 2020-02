Noul pașaport, post-Brexit, va fi albastru închis, așa cum a fost înainte de 1988, când a fost schimbat în vișiniu pentru a se alinia cu designul de atunci al Comunității Economice Europene, acum al Uniunii Europene.

Documentul, a declarat ministrul britanic de interne, Priti Patel, este „din nou legat de identitatea noastră națională”. Revenind la albastru, Marea Britanie se alătură majorității țărilor, 81 la număr, cu pașaport albastru.

Designul dezvăluit, amintește de cel introdus de imperiul britanic în 1921: scrie „Pasaport britanic” în partea de sus, are stema țării în centru și dedesubt scrie „Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord”.

Noul pașaport, așa cum a fost punctat rapid de către adversarii Brexit, a fost conceput de compania franco-olandeză Gemalto și realizat în Polonia. Firma britanică concurentă, De La Rue, a pierdut oferta de a-l face anul trecut, ceea ce a dus la o pierdere raportată de până la 170 de locuri de muncă în Marea Britanie. Gemalto va continua să dețină acest contract pentru a face pașapoarte din Marea Britanie pentru o perioadă de 10 ani.

Acesta a declanșat, de asemenea, o serie de ironii pe rețelele de socializare: noua identitate britanică este imprimată de „instalatorul polonez” și concepută în Franța rivală.

I actually like the French-designed Polish-printed new UK passport.

Of course the previous one – which allowed Brits the right to work, study and retire freely across their own continent – was probably more useful.

It’s pretty though.

And the blue and gold go well together 🇪🇺 pic.twitter.com/zQcLKQ2QeH

