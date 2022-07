„Anul acesta, în 2022, încercăm să realizăm mai multe obiective care se concentrează pe aspectele operaționale ale business-ului, în prezent ne concentrăm pe politica de zero deșeuri la groapa de gunoi. Anul trecut am reușit să reducem deșeurile cu 80% și consumul de apă cu 8%. Deci continuăm și anul acesta să ne optimizăm propriile procese de producție. Am dublat cantitatea de energie regenerabilă din fabricile noastre și generăm din ce în ce mai multă energie verde. Acestea sunt obiectivele noastre pe partea operațională”, a declarat Tim Brooks, conform infofinanciar.ro.

Tim Brooks a arătat jurnaliștilor prezenți la evenimentul aniversar de 90 de ani de Lego și noile cărămizi din materiale sustenabile. Unele erau pe bază de plante, altele pe bază de PET. „Pe partea cărămizilor Lego ne vom concentra activitatea și investițiile în procesul de cercetare și dezvoltare. Investim resurse importante în a dezvolta modalități de a le colora (cărămizile Lego din PET-uri sunt gri), de a le face rezistente pe termen lung și de a le îmbunătăți puterea prinderii. Ne propunem să ne reducem constant deșeurile pe care le generăm în procesul de producție, iar obiectivul nostru pentru 2022 este de a nu mai trimite deșeuri la gropile de gunoi. Aici ne referim în principal la deșeuri care urmau să fie arse, care se transformau în poluare, care nu puteau fi refolosite sau reciclate.”

Fabricile LEGO funcționează 100% pe energii regenerabile

Tim Brooks a declarat faptul că fabricile Lego funcționează 100% pe energii regenerabile, fiind totuși conectate la rețelele locale pentru momentele în care producția de energie solară nu este suficientă. „Aici începe transformarea. Cu optimizarea energiei consumate în fabricile noastre. Încercăm să ne asigurăm în primul rând că folosim cât mai puțină energie posibil, iar apoi, în general, ne acoperim fabricile cu panouri solare. Anul trecut ne-am dublat capacitatea de producție a energiei solare, o creștere de 98%, iar compania mamă (Kirkbi A/S, compania familiei care a înființat Lego) a început investițiile în energiile regenerabile în afara spațiilor de producție.”

Grupul Lego și-a asumat obiectivul ambițios ca până în 2032 37% din operațiunile sale, alături de operațiunile de pe întreg lanțul de producție și distribuție, să fie sustenabile. Practic, să reducă amprenta de carbon cu 37% de la nivelul înregistrat din 2019.

„Este o mare provocare în contextul în care ne dorim ca produsele noastră să ajungă la cât mai mulți copii și suntem într-o continuă expansiune. Pe măsură ce creștem și emisiile de CO2 cresc. Încercăm să decuplăm această creștere, să separăm expansiunea grupului de emisiile de CO2, iar asta este probabil cea mai mare provocare”, explică Tim Brooks.

O altă provocare tehnică ține de faptul că panourile solare de pe fabricile Lego generează cam 10% din necesarul energetic al producției, motiv pentru care compania se străduie să găsească alternative verzi din alte surse. Având fabrici pe mai multe continente, specificul fiecărei regiuni influențează strategia de sustenabilitate. În unele locuri se poate folosi energie hidro, în altele eoliană, în altele niciuna dintre cele anterior menționate.

Viitorul Lego va fi unul sustenabil

„Pentru a crea reziliență energetică ai nevoie de un spațiu unde să depozitezi energia produsă. Asta se poate realiza ori prin intermediul bateriilor, ori prin hidrogen. Acestea sunt obiectivele noastre pe termen lung, am ajuns destul de departe în contextul în care grupul Lego și-a început strategia de tranziție către regenerabile în 2015”, mărturisește Tim Brooks.

Prima investiție pe care compania mamă, Kirkbi, a făcut-o în energii regenerabile a fost în urmă cu 10 ani, într-o unitate de producție eoliană offshore în Danemarca. Primul raport de eficiență energetică a companiei s-a emis în anul 2006.

Investițiile în energiile regenerabile au fost accelerate de Grupul Lego în pandemie. Tim Brooks a spus că doar anul trecut, în 2021, grupul a alocat un buget între 400 și 500 de milioane de dolari pentru tranziție, iar în ultimii 10 ani a investit peste 750 de milioane de dolari.

Poți să reciclezi cărămizile Lego?

Tim Brooks a spus că există o modalitate de a recicla cărămizile Lego, însă nu este atât de populară deoarece majoritatea clienților aleg să le păstreze în casă. Într-un studiu realizat de companie la nivel internațional, 97% dintre clienți spun că aleg să păstreze pe termen lung cărămizile Lego. În Statele Unite și în Canada compania a dezvoltat un program numit „Lego Replay” prin care dacă nu mai vrei să mai folosești cărămizile, le poți dona către centre de caritate, lucru pe care Tim Brooks îl recomandă. Prin acest program peste 120.000 de copii au primit cărămizi lego donate.