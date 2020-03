Iar cei de la BDM Roof System, lideri de piata in zona Bucuresti-Ilfov, vor sa combata aceste informatii si sa ajute cumparatorii sa ia decizii in deplina cunostinta de cauza, oferindu-le cea mai buna consiliere si cele mai bune solutii si servicii existente in aceasta industrie.

„Desi se promoveaza o durata de viata pentru acoperisurile realizate cu tigla metalica de peste 50 de ani, aproximativ de 90 % din acoperisurile vandute in ultimii 15 ani nu vor atinge nici macar jumatate din aceasta perioada” declara Mircea Barticel, fondatorul companiei BDM Roof System.

Si, acest lucru se intampla din mai multe motive. O data poate fi că nu s-a ales o tigla metalica potrivita. Majoritatea profilelor de tigla metalica au un viciu ascuns ce apare din cauza modului in care esti obligat sa le montezi. Si in al doilea rand pentru ca sistemele nu sunt accesorizate corect.

Degeaba ai optat pentru cea mai buna tigla metalica, daca s-a ales o folie anticonders care nu corespunde criteriilor acestui tip de sistem. Astfel in urma degradarii accentuate a acesteia vei fi fortat sa schimbi intregul acoperiș. De asemenea neventilarea sistemului de invelitoare poate crea probleme mari de infiltratii din cauza condensului .

In 2017 au lansat conceptul de ACOPERIS SANATOS ®, pentru sistemele de tigla metalica

Propunandu-si sa ofere cele mai bune produse, solutii si servicii pentru persoanele aflate in cautarea unui acoperis care sa reziste pe bune peste 50 de ani, BDM ROOF SYSTEM, a lansat in 2017 conceptul de ACOPERIS SANATOS.

Acest sistem este compus din:

tigla metalica Budmat Venecja, singura tigla metalica care are eliminate inca din productie focarele de coroziune ale țiglelor metalice clasice și ofera cu 50 de ani garantie.

folie anticondens de calitate superioara, care sa reziste la fel de mult ca si tigla metalica.

accesorii metalice cu cote unice, pentru a asigura etanseitatea impotriva oricarui tip de precipitatii

benzi de ventilare, pentru a preveni condensul.

In 2020 tintesc o crestere cu 60% a numarului de ACOPERISURI SANATOASE

Daca in 2017 au vandut 47 de “acoperisuri sanatoase”, in 2018 65 si in 2019 112, pentru 2020, si-au propus sa realizeze peste 180 de acoperisuri care sa reziste pe bune peste 50 de ani.

Pe ce se bazeaza?

In primul rand pe dezvoltarea unui program complet de informatii despre cum functioneaza un sistem de invelitoare realizat cu țigla metalica. Programul este pus, gratuit, la dispozitia persoanelor care au nevoie de realizarea unui acoperis. Astfel oamenii vor fi mai constienti pe ce urmeaza să dea banii. Fiind astfel evitate achizitiile in necunoștință de cauza, care le vor genera costuri mari si disconfort.

Trebuie doar sa luati legatura cu consilierii de vanzari BDM Roof System, telefonic, la numarul 0756112111 si va vor ajuta cu drag. Sau sa vizitati showroom-ul din Prelungirea Ghencea Nr. 95c, Sector 6, Bucuresti.

