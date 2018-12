Europa se zguduie! Tocmai și-a anunțat DEMISIA

Cu puţin timp înaintea începerii acestui vot, Theresa May a anunţat, potrivit unuia dintre deputaţi, că ea intenţionează să demisioneze înaintea viitoarelor alegeri, prevăzute pentru anul 2022, transmit agenţiile AFP şi Reuters. ”A spus că nu intenţionează să conducă (campania) pentru alegerile din 2022”, a spus parlamentarul Alec Shelbrooke.

Aproximativ 200 de parlamentari conservatori din totalul de 315 şi-au anunţat public sprijinul pentru premierul Theresa May, în timp ce votul de încredere a început, potrivit Reuters. Asta în contextul în care majoritatea necesară pentru menţinerea în funcţie este de 158 de voturi din totalul de 315 parlamentari conservatori. Aşadar, dacă evaluările făcute sunt şi corecte, Theresa May are asigurată o majoritate consistentă pentru a trece cu bine de acest vot de neîncredere care este un efect al nemulţumirilor create de prevederile acordului privind Brexitul. Theresa May se confruntă atât cu parlamentarii care consideră că ea a făcut prea multe concesii Uniunii Europene (în special prin acceptarea mecanismului de ''backstop'' pentru Irlanda de Nord), cât şi cu cei care se opun ieşirii Regatului Unit din UE.

Potrivit BBC, dacă Theresa May câştigă votul de încredere, ea nu mai poate fi contestată cel puţin un an. În cazul unei înfrângeri la votul de încredere, May va pierde fotoliul de premier şi de lider al conservatorilor. Indiferent de votul de azi, Franţa a anunţat în urmă cu puţin timp că acordul cu Marea Britanie privind Brexitul nu va fi renegociat.