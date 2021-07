The Washington Post: Cruzimea Indiei față de opozanți denotă deteriorarea celei mai mari democrații a lumii

Un editorial realizat de The Washington Post vorbește despre situația din India, care deși are cea mai mare democrație a lumii, are nenumărați deținuți politici. Sursa citată precizează că acest lucru denotă faptul că democrația a cunoscut o deterioare fără precedent în această țară.