Tentativele Germaniei și Franței de a asigura livrări de gaze de urgență din partea Rusiei demonstrează cât de dependentă a ajuns să fie Europa de Kremlin pentru a-și satisface nevoile energetice. Cum prețurile globale ale energiei au atins niveluri-record, tot mai mulți conștientizează faptul că președintele rus Vladimir Putin încurajează în mod activ creșterea prețurilor în încercarea de a obține aprobarea Europei pentru gazoductul Nord Stream 2, finalizat luna trecută.

După cum declara în parlament săptămâna aceasta ministrul trezoreriei, Lord Agnew of Oulton, scăparea de sub control a prețurilor energiei pe piețele internaționale a avut mai mult de-a face cu o „manevră geopolitică” a Rusiei și mai puțin cu o penurie, arată The Telegraph.

Europenii au ignorat avertismentele SUA

Actuala criză ar trebui să servească drept semnal de trezire la realitate pentru liderii europeni, care au ignorat avertismentele repetate de mai multe administrații americane, conform cărora Nord Stream 2 este o stratagemă calculată a dlui Putin pentru a controla pe viitor nevoile energetice ale Europei.

Oponenții proiectului au argumentat că el va mări dependența Europei de gazele rusești și, concomitent, va lovi economia Ucrainei, care se bazează pe taxele de tranzit pe care i le percepe Moscovei pentru a-i permite să-și transporte gazele prin conductele de pe teritoriul ucrainean. Rusia i-a tăiat în mai multe rânduri Ucrainei aprovizionarea cu gaze.

Acum restul Europei se găsește la mila dlui Putin, o situație care ar fi putut fi evitată dacă liderii ei ar fi fost mai atenți la motivele pentru care Moscova a construit Nord Stream 2, menit să transporte gaze direct din Rusia în Germania. Angela Merkel și Emmanuel Macron, aflați în spatele eforturilor de soluționare a crizei prin discuții cu Rusia, vor constata că orice acord cu Kremlinul se va încheia în termenii dlui Putin, nu ai lor.