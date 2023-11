Teo Trandafir, mesaj cu subînțeles după pierderea emisiunii de la Kanal D

Teo Trandafir a fost „invitată” recent să își întrerupă activitatea din cadrul Kanal D. În urmă cu scurt timp, vedeta a oferit un interviu pentru emisiunea Danei Săvuică. Aici, ea a transmis un mesaj cu subînțeles prin care i-a pus pe gânduri pe fani.

Moderatoarea a fost dată afară din emisiune destul de brusc, nimeni nu se aștepta la o astfel de schimbare.

În acest context, vedeta a lăsat să se înțeleagă că anumite personaje i-ar dori răul. Cu toate acestea, ea a transmis că este foarte puternică și că nu s-a născut „vrăbiuță”, ci vultur!

„Eu sunt un om căruia nu prea poți să-i frângi aripile ușor. Este greu să rupi aripile unui vultur, chiar dacă el e mic, tot vultur e. Dacă s-a născut vrăbiuță… ghinion. Dar dacă tu știi că ești vultur, deși ești mic, știi că vei deveni un vultur mare, însă doar dacă zbori suficient de departe”, a mărturisit Teo Trandafir în emisiunea Danei Săvuică.

Moderatoarea își continuă cariera la radio

Teo Trandafir nu s-a lăsat doborâtă de lovitura primită de la Kanal D. Ea s-a reprofilat rapid, către radio, pe care o consideră prima ei dragoste.

Ea a afirmat că se simte bine cu ceea ce face în prezent și că aceasta ar putea reprezenta doar o pauză. Cel mai probabil, populara prezentatoare se va întoarce curând în lumea televiziunii, dacă va primi o nouă ofertă care o va interesa.

Vedeta consideră că „nu e o tragedie. E o perioadă, ca-n viața fiecăruia. Nu am avut timp să mă gândesc la asta. Cred că lucrurile se așază în felul lor natural, așa cum am sperat întoteauna. E foarte posibil să fie vorba doar de o pauză. Fabulos”.

Despre activitatea ei la radio, Teo a avut numai cuvinte frumoase.