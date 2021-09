Într-un interviu recent, Teo Trandafir a povestit despre un moment teribil din trecutul ei. În urmă cu 10 ani, vedeta TV a fost la un pas să-şi piardă viaţa.

Ea a povestit acum care a fost cea mai valoroasă lecţie pe care a învăţat-o după acel moment.

“Am ajuns la concluzia că cea mai valoroasă lecție este să nu fii bolnav, să te menții sănătos. Am învățat, într-adevăr, ceva despre care chiar recent vorbeam cu cineva.

Vedeta a mai recunoscut că nu s-a certat atunci cu divinitatea pentru că a fost la un pas de moarte.

Ea mai povesteşte că, în urma clipelor grele din viaţa ei, nu a fost nevoie să-şi facă ordine în lista de prieteni, pentru că asta s-a întâmplat automat. “În momentul în care, aflat la necaz, nu sare nimeni să te ajute, înseamnă că este problema ta. Nu am fost dezamăgită”, spune Teo. În schimb, au existat persoane care nu îi datorau absolut nimic şi i-au sărit în ajutor, în momentul în care avea cea mai mare nevoie de asta.

“Viața mea nu s-a schimbat deloc la 180 de grade, ea a continuat în alt fel. Am înțeles că nu mai sunt același om, că nu mai pot face aceleași lucruri, că nu voi mai fi niciodată cine am fost, că mintea mea nu va mai fi niciodată aceeași, sentimentele mele la fel. Lista de prieteni nu am modificat-o eu, s-a modificat singură.

Nimeni nu își face curat în lista de prieteni, ei se triază singuri. În momentul în care, aflat la necaz, nu sare nimeni să te ajute, înseamnă că este problema ta. Nu am fost dezamăgită, pentru că nu m-am amăgit. Nimeni nu-mi spusese că va sări să mă ajute dacă pățesc ceva. Cum să te dezamăgească cineva care nu ți-a promis nimic, nu îți datorează nimic?

Pe lumea asta, nimeni nu datorează nimic nimănui. Oamenii nu sunt obligați să te amăgească, să te ridice în slăvi. E clar că am făcut ceva bun, dacă, în secunda când nimeni nu îmi datora nimic, a sărit un om și m-a salvat, a mai sărit un om și m-a ajutat, a mai sărit un om și m-a angajat.

Dacă m-aș fi purtat urât cu toată lumea, m-aș fi gândit numai la mine și la faptul că omenirea îmi datorează mie, și eu ei – nu, nu ar fi sărit nimeni și viața mea, într-adevăr, s-ar fi schimbat la 180 de grade. Viața mea este mai bună acum decât era înainte”, a mai spus Teo Trandafir, în interviul acordat pentru Viva.