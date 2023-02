Tensiuni la Casa Albă. Joe Biden a devenit ținta mai multor critici: Mincinosule!

Casa Albă transmite de mai mult timp mesaje conform cărora republicanii vor să taie Asigurările Sociale și Medicare. În tot acest timp, acuzațiile au fost respinse de către Partidul Republican.

„Înțeleg că unii dintre prietenii mei republicani vor să ia ostatică economia dacă nu sunt de acord cu planurile lor. Toți cei de acasă ar trebui să știți care sunt planurile lor. În loc să îi facă pe cei bogați să-și plătească echitabil dările, unii republicani vor ca Medicare și Asigurările Sociale să dispară. Nu spun că este vorba de o majoritate”, a susținut Joe Biden, conform CNN.

Reacțiile nu au întârziat să apară, iar republicanii l-au huiduit pe președintele SUA. La rândul său, președintele Camerei Reprezentanților, republicanul Kevin McCarthy, a respins în mod explicit ideea că reducerile sau modificările programelor respective ar fi negociate cu Casa Albă în schimbul unei creșteri a plafonului de îndatorare pentru guvernul federal.

„Oricine se îndoiește, să contacteze biroul meu, îi voi da o copie a propunerii”, a continuat Biden.

„Mincinosule!”, s-a strigat de pe băncile Partidului Republican.

Potrivit sursei menționate, nu este clar cine anume a strigat. Totuși, printre cei mai agitați reprezentanți republicani s-a remarcat Marjorie Taylor Greene, cunoscută pentru poziția vehementă anti-vaccin.

„Deci, oameni buni, după cum se pare că suntem cu toții de acord, Asigurările Sociale și Medicare nu mai sunt în cărți acum, nu-i așa? În regulă. Avem unanimitate!”, a mai spus Joe Biden.

Sursa menționată notează că atmosfera în Congres a devenit tensionată de când președintele a lăudat prevederile din Legea privind reducerea inflației.

CNN a distribuit momentul pe pagina sa de Twitter, iar americanii nu au fost deloc surprinși de cele întâmplate.

„În loc să evoluăm, cred că este posibil să de-evoluăm! Dumnezeu să ne ajute!”, a scris o persoană.

„Asta pentru că Biden este un mincinos pentru că a spus asta. Nu există nicio persoană în Congres care să vrea să taie vreunul dintre aceste programe”, a reacționat altcineva.

