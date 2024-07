Premierul Marcel Ciolacu a analizat declaraţia lui Klaus Iohannis, de la Washington, în care spunea că crede că va exista suficientă înţelepciune pentru a păstra coaliţia guvernamentală în funcţiune.

În urma declarației făcute de președinte, Ciolacu a susținut că Guvernul a fost ținut „cumva deoparte de campaniile electorale, de scandaluri”. Totodată, el spune și că a fost menținut un „echilibru macroeconomic”, un dialog „foarte bun” cu Comisia Europeană, dar și „foarte multe realizări în zona externă”.

În acest context, spune el, coaliția de guvernare „a făcut faţă” problemelor din ultimii ani. Chiar și așa, premierul recunoaște că se putea și mai bine.

„În această coaliţie de guvernare, vreau să fiu foarte clar, am reuşit, cu respect, ţinând Guvernul cumva deoparte de campaniile electorale, de scandaluri, nu am auzit de acte de corupţie, în Guvern. Am menţinut un echilibru macroeconomic (..) o scădere a inflaţiei, un dialog foarte bun cu Comisia, cu foarte multe realizări în zona externă. (…)

Nu a fost o perioadă foarte uşoară. Normal că se poate şi mai bine, şi românii îşi doresc mai bine. Eu zic că această coaliţie a făcut faţă. Nu ştiu, contondenţi, începe campania electorală”, a spus șeful PSD.