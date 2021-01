Tendinţele în tehnologie: Compania de tehnologie a întocmit un top al celor mai importante şase tendinţe care vor influenţa domeniul pe parcursul acestui an, prima fiind reducerea decalajului digital.

“Pentru cei destul de norocoşi să aibă acces la internet, anul acesta conectivitatea a devenit esenţială în societate şi în activitatea economică. Dar numai pentru aproximativ jumătate din populaţia globului. Pandemia a pus sub lumina reflectoarelor cealaltă jumătate. În ţările în curs de dezvoltare, doar 35% au acces la internet, comparativ cu 80% în economiile mai dezvoltate. De asemenea, în aproape fiecare ţară, decalajul digital afectează comunităţile rurale şi populaţia săracă în mod inegal. În prezent, conectivitatea reprezintă fundamentul esenţial pentru o societate şi o economie în care toţi cetăţenii pot să participe, să înveţe şi să prospere. Acesta este motivul pentru care următoarea generaţie de tehnologii wireless, inclusiv 5G şi WiFi6, este atât de importantă (…) De aceste avantaje va beneficia deopotrivă personalul din prima linie din sănătate, producţie şi educaţie. Conexiunile wireless reprezintă un element esenţial în reducerea decalajului digital, deoarece aceste noi tehnologii stimulează progresul şi inovaţia pentru milioane de oameni”, susţin experţii de la Cisco.

În acest context, conform unui studiu realizat de PwC, conectarea la internet a persoanelor offline ar aduce economiei globale 6,7 trilioane de dolari în plus.

Tendinţele în tehnologie: Experienţe şi siguranţă mai bune cu ajutorul senzorilor

Astfel, se aminteşte de senzorii sub formă de plasturi pentru monitorizarea sănătăţii şi a stării de bine, de senzorii pentru domeniul sportiv, care pot identifica o comoţie cerebrală, sau de senzorii de oboseală pentru monitorizarea vigilenţei în medii de lucru dure.

“Pentru cei care se întorc la birou, informaţiile furnizate de senzori vor ajuta la oferirea unui mediu de lucru mai sigur, mai sănătos şi mai productiv. Alături de reţele WiFi, tehnologii de localizare şi platforme de colaborare precum Webex, aceştia vor identifica spaţiile sub-utilizate sau supra-aglomerate, monitorizând în acelaşi timp temperatura din încăpere, umiditatea, calitatea aerului şi luminozitatea”, se notează în estimările celor de la Cisco.

O cercetare Cisco Global Workforce Study arăta că 96% dintre companii pot oferi medii de lucru îmbunătăţite cu ajutorul tehnologiilor inteligente.

În viitor, echipele IT vor avea nevoie de o agilitate şi mai mare, iar prin folosirea soluţiilor de observabilitate, echipele pot trece de la monitorizarea întregului sistem, la monitorizarea datelor şi informaţiilor care contează.

Tendinţele în tehnologie: Concluzii

Concluziile raportului Cisco 2021 CIO and ITDM Trends Pulse dezvăluiau faptul că 75% dintre CIO şi factorii de decizie din IT vor să poată utiliza mai bine informaţiile de business.

Pe lista tendinţelor în tehnologie, întocmită de Cisco, se mai regăsesc experienţa clientului şi faţă de brand, un viitor fără parole şi investiţii în soluţii tehnologice de tip “one-size-fits-all”.

În privinţa ataşamentului pe care clientul îl are pentru brand, un studiu Cisco arăta că 71% dintre CIO şi factorii de decizie din IT au fost de acord că experienţa clienţilor înseamnă mai mult decât un nivel ridicat de satisfacţie şi are legătură cu încântarea clientului.

Referitor la tendinţa de autentificare fără ajutorul parolelor, cercetarea “2020 Duo Trusted Access Report” evidenţia faptul că 80% dintre dispozitivele mobile folosite pentru activităţi de serviciu au configurate elemente de biometrie, cu 12% mai mult decât în ultimii cinci ani.

Nu în ultimul rând, trecerea la cheltuieli de tip “pay-as-you-consume” oferă organizaţiilor mai multă flexibilitate şi predictibilitate a costurilor pentru a gestiona cheltuielile cu IT-ul, lucru pe care 85% dintre CIO şi factorii de decizie din IT îl consideră important pentru afacerea lor, reiese din Raportul Cisco 2021 CIO and IT Decision Makers Trends Pulse.

În acelaşi timp, 43% dintre cei chestionaţi îl consideră chiar foarte important, conform raportului Cisco 2021 CIO and IT Decision Makers Trends Pulse.

Sursă foto: Dreamstime