Vă treziți fără casele pe care le-ați plătit integral! Dezvoltatorii vor să vândă mai scump

Românii care au încheiat contracte de vânzare cumpărare pentru anumite locuinței se pot trezi acum fără acestea, chiar dacă au plătit deja pentru el. Acest lucru se întâmplă din cauză că antecontractele de vânzare sunt considerate și ele titluri executorii.

Din păcate, există deja români care s-au confruntat cu această problemă. Un ieșean a plătit integral, în urmă cu doi ani, un apartament de la Himson cu 1.000 de euro pe metru pătrat, scrie reporteris.ro.

Între timp, dezvoltatorul s-a sucit și cere acum 1.450 de euro pe metru pătrat, motiv pentru care bărbatul a fost dat afară din apartament, cu toate că a fost de acord cu prețul inițial.

Oamenii au plătit peste jumătate din sumă

Sursa anterior citată arată că Alin Potolincă, unul dintre cei care s-au trezit dați afară din casă, a plătit 50.000 de euro în avans pentru un apartament de 64 de metri pătrați la Himson.

El spune că, inițial, prețul a fost de 70.000 de euro, însă a ajuns la prețul de 60.000 de euro după negocieri.

”Aveau nevoie de finanțare și au acceptat prețul meu (…) Am achitat 50.000 de euro pentru un apartament de 64 mp, în 2020, dintr-un total de 60.000. Trebuia să fie finalizat în aprilie 2021, mai aveam doar 10.000 de euro de plătit. Acum, dezvoltatorul a anulat contractul, mi-a returnat banii și urmează să vândă la 1.500 de euro/mp același apartament amenajat de către mine (…)

Au urmat întârzieri, am avut răbdare, am așteptat. Ba, mai mult, am plătit chirie, am locuit în altă parte în această perioadă”, spune acesta.

Mai mult decât atât, el spune că începuse deja să-l amenajeze.

Dezvoltatorul și-a schimbat total comportamentul

Alin Potolincă mai spune că dezvoltatorul și-a schimbat complet comportamentul și că, deși a încercat să negocieze cu acesta, nu a reușit să ajungă la niciun rezultat.

”După ce a fost emis certificatul de edificare, în acest an, dezvoltatorul și-a schimbat total comportamentul. Am testat și eu, să văd ce vrea, eram dispus să plătesc încă 20.000 de euro – diferența de 10.000 până la prețul negociat plus un supliment de 10.000. Consideram acel apartament ca fiind al meu. Nu a fost de acord, voia 20.000 de euro în plus, adică un total de 30.000 de euro”, spune acesta.

De asemenea, el a adăugat că a aflat despre întreaga problemă fix atunci când a cerut cheia pentru a asambla mobilierul. Avocatul dezvoltatorului i-a transmis atunci că se vor întâlni a doua zi la notar pentru a-i returna banii.

”Am primit în plus 10.000 de euro, adică un total de 60.000, plus 6.000 pentru avansul pe care îl plătisem la mobilă. Ca detaliu, m-au informat despre faptul că reziliază contractul exact când am cerut cheia apartamentului, pentru că venise mobila comandată. Evident că nu sunt mulțumit, pentru că am plătit chirie în acest timp în care am așteptat. Iar cu cei 60.000 de euro pe care i-am primit nu îmi pot cumpăra acum ceva similar. Prețul este mai mare în condițiile în care, repet, blocul era finalizat când am plătit suma, eu am vizitat apartamentul la cumpărare, la etajul 7”, a mai precizat Alin Potolică.

Din păcate, cazul lui Alin Potolincă nu este singurul. O tânără, care a preferat să rămână sub protecția anonimatului, a povestit că, în 2018, a plătit pentru un apartament de trei camere în zona Cimitirului Evreiesc dintr-un bloc ce avea să fie gata în 2020. Cu toate acestea, blocul nu a fost finalizat nici în 2021, iar dezvoltatorul a încercat să anuleze contractul.

Scopul dezvoltatorilor

Alin Potolincă spune că acești dezvoltatori au construit blocurile cu banii luați de la oameni, fără să mai aibă nevoie de credite.

Acum când prețurile au explodat, dezvoltatorii văd în această situație o modalitate de a face mai mulți bani, speculând contractele făcute deja cu clienții.

”Am întrebat de ce fac asta. Avocatul lor mi-a zis că este o strategie a dezvoltatorului, că și-o asumă. La notariat am vrut să achit și până la 15.000 de euro diferență. Nu au fost de acord, ei obțin de fapt mai mult cu tot cu cei 10.000 pe care mi-i dau mine. La clauzele antecontractului, totul este de partea lor. Le-am cerut cu 4 zile înainte antecontractul, mi l-au dat cu jumătate de oră înainte de a cumpăra. Am avut câteva minute să citesc și să înțeleg toate detaliile din 16 pagini. Practic, au contruit pe banii clienților și acum vând mai scump. Eu nu mai am ce să câștig din asta, dar trebuie să știe toți la ce se expun”, a mai precizat Alin Potolică.