Bucureștenii se confruntă cu perspectiva unei majorări semnificative a taxelor și impozitelor locale începând din 2025, în contextul ajustărilor anuale în funcție de rata inflației. Primarul Nicușor Dan a explicat în cadrul unui interviu motivele acestei propuneri, iar Consiliul General al Capitalei urmează să dezbată și alte proiecte importante care vizează modernizarea orașului, taxele speciale și gestionarea serviciilor publice. Deciziile luate vor influența direct bugetele familiilor și calitatea vieții în București.

În cadrul discuției cu moderatorul Mihai Gâdea, Nicușor Dan a subliniat că majorarea taxelor cu 10% reprezintă o indexare raportată la rata inflației, o practică uzuală din anii anteriori.

„Cu rata inflației, da. Adică, cel puțin așa am propus Consiliul și Consiliul General o să voteze, sau nu, mâine. Ăsta este modul în care am funcționat în fiecare an. E o decizie, cum am zis, este o cutumă care nici măcar nu vine din mandatul meu. An de an s-a întâmplat asta. Deși este o decizie pe care pot să o ia consilierii generali… Mâine, ei pot să decidă să să nu crească deloc”, a declarat edilul.