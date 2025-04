Cazurile au făcut rapid înconjurul rețelelor sociale din Germania, declanșând un val de glume, dar și de nelămuriri.

Două patrupede, „notificate” de autoritățile fiscale germane

Printre cele mai mediatizate exemple se numără câinele Urax din München și motanul Moritz din Rietheim-Weilheim, care au fost „notificați” de autoritățile fiscale germane pentru plata binecunoscutei taxe GEZ – taxa de difuzare obligatorie pentru serviciile publice de radio și televiziune, scrie ziarulromanesc.de.

Situația a stârnit reacții amuzate și indignare deopotrivă, internauții întrebându-se dacă nu cumva animalele vor trebui în curând să plătească impozit pe veniturile din… lătrat sau tors. Cu toate acestea, autoritățile au oferit rapid explicații pentru această întâmplare neobișnuită.

O eroare de sistem a dus la facturi pentru câini și pisici

Potrivit clarificărilor oferite de serviciul de colectare a taxei, totul a fost rezultatul unei erori de sistem. În unele baze de date sau formulare online, numele animalelor sunt completate de proprietari alături de cele personale, ceea ce a dus la interpretarea greșită a informațiilor în procesul automatizat de trimitere a notificărilor.

Vestea bună pentru iubitorii de animale din Germania este că niciun câine, pisică sau hamster nu trebuie să plătească taxa de difuzare. În cazul în care se primește o astfel de scrisoare pe numele unui animal de companie, autoritățile recomandă contactarea imediată a serviciului responsabil pentru clarificare și corectarea bazei de date.

18,36 euro pe lună costă abonamentul TV la nemți

În prezent, în Germania, taxa GEZ este în valoare de 18,36 euro pe lună pentru fiecare gospodărie, indiferent dacă membrii acesteia consumă efectiv conținutul media oferit de posturile publice. Taxa este impusă per gospodărie, nu per persoană sau… per animal.

Deși au existat propuneri de modificare a cuantumului, s-a confirmat că valoarea taxei va rămâne neschimbată până cel puțin în anul 2027. După această dată, orice ajustare va fi analizată și decisă de autoritățile competente la nivel local și național.

Întâmplarea cu Urax și Moritz rămâne un exemplu amuzant al modului în care digitalizarea și automatizarea, deși eficiente, pot uneori genera rezultate neașteptate – sau chiar hilare. Până la noi erori, e clar: animalele nu vor fi „abonate” la radio sau televiziune.

Pisici și câini, în date europene exacte

Aproape jumătate (46%) dintre gospodăriile de pe continentul european dețin cel puțin un animal de companie, arată ultimele date statistice de la FEDIAF (Federația Europeană a Industriei Alimentare pentru Animale de Companie care reprezintă circa 95% din firmele care activează în domeniu).

În Europa, sunt circa 340 de milioane de animale de companie, din care 127 de milioane de pisici și 104 milioane de câini. Restul sunt păsări (53 de milioane), iepuri sau alte mamifere mici (29 de milioane), pești (22 de milioane), broaște țestoase, șerpi etc. (11 milioane). Pentru hrana tuturor acestor animale, numai în 2022, s-au cheltuit 29,1 miliarde de euro, în creștere cu aproape 2 miliarde comparativ cu 2021.

În România, potrivit estimărilor FEDIAF, trăiesc circa 4,3 milioane de pisici, clasamentul pe continentul european fiind condus de Rusia, cu peste 23 de milioane. Germania este pe locul doi cu circa 15,2 milioane de pisici, urmată de Franța cu 14,9 milioane.