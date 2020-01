Ce a declarat liderul ALDE

„Voi putea spune mai mult după ce voi merge la Parchet, convocarea pe care am primit-o nu spune decât că sunt suspect într-un dosar penal referitor la abuz în funcţie. Restul de informaţii le am doar din spaţiul public. În presă a apărut că abuzul în funcţie s-ar referi la nepunerea în aplicare a deciziei ANI privind incompatibilitatea unui membru al Senatului. Dacă despre asta este vorba, vă pot spune că, şi vă pot pune la dispoziţie documentele necesare, am respectat la virgulă prevederile Regulamentului Senatului, care este legea care mă obligă pe mine şi pe întreg Senatul să acţionăm într-un anumit fel”, a afirmat Tăriceanu, miercuri, la Parlament, potrivit agerpres.ro

Explicația lui Tăriceanu

El a explicat că „preşedintele Senatului nu este o persoană care dispune discreţionar de calitatea unuia sau altuia dintre membrii Senatului”.

„Eu nu am decât un singur vot, egal cu al celorlalţi membri ai Senatului. Ceea ce mi se pare nefiresc este că dosarul a fost deschis în 2018. Suntem în 2020. De ce a stat până în 2020 procurorul şi nu mi-a făcut această precizare cu privire la calitatea de suspect? Nu s-a întâmplat nimic din 2018 până în momentul de faţă. Are cumva vreo legătură cu campania electorală? Mi se pare că are o legătură evidentă cu campania electorală. E acelaşi stil al Parchetului pe terenul politic, ca să mă blocheze pe mine şi partidul pe care îl conduc în campania electorală”, a adăugat Tăriceanu.

