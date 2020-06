Andrada Cilibiu mărtuisește că primele amenințări au apărut după ce Poliția s-a autosesizat, iar ea a postat pe Facebook că fapta lui Colo va fi judecată de instanță.

„Pe 1 iunie am redactat plângerea penală împotriva lui Alexandru Bălan, după ce am vorbit cu colegele mele de la Centrul Filia. Ulterior, am trimis plângerea către procurori, poliţia s-a autosesizat şi am făcut o postare pe Facebook în care am scris că urmează să se facă dreptate în instanţă. Atunci au apărut ameninţările, mi-au scris comentarii şi pe Instagram şi pe Facebook, m-au sunat noaptea, chiar au postat story-uri despre mine”, spune Andrada Cilibiu.

După ce Colo a fost arestat amenințările au ajuns la un alt nivel. Aceasta spune că a fost amenințată cu moartea de unul dintre „fanii” lui Colo.

„Unul dintre ei mi-a scris că dacă mă prinde, mă violează. Altul mi-a zis că mă calcă cu maşina dacă nu îmi retrag plângerea. Am strâns toate aceste ameninţări şi am fost la poliţie”, a mai spus tânăra.

Membră a Centrului Filia şi studentă la SNSPA, aceasta a primit sprijin şi din partea colectivului de profesori, care au semnat un mesaj de solidaritate şi s-au declarat împotriva intoleranţei, misoginismului şi instigării la ură şi violenţă. Alături de ei, şi alţi academicieni, cercetători, activişti şi studenţi şi-au exprimat solidaritatea, scrie stiripesurse.ro.

Și ministrul de Interne, Marcel Vela a avut o reacție în acest caz. El a postat un mesaj pe pagina sa de Facebook în care a tras un mare semnal de alarmă părinților, cărora le-a cerut să supravegheze mai atent activitatea din online a copiilor.

Cunoscutul vlogger Alexandru Bălan, supranumit Colo, a fost reținut marți seară de Poliție după ce acesta se prezentase la audieri. Colo a fost eliberat insă și va fi cercetat sub control judiciar. Acesta ar fi instigat comunitatea sa de aproximativ un milion de fani la comportamente brutale față de femei, în special minore.

Alexandru Bălan a fost eliberat în cursul zilei de astăzi și va fi cercetat sub control judiciar pe o perioadă de 60 de zile. În această perioadă, acesta nu are voie să publice conținut pe nicio rețea socială.