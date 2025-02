Călin Georgescu este acuzat că ar fi fost implicat într-o escrocherie legată de mafia drogurilor din Spania. Totul a început când Răzvan Leu (un om de afaceri din Buzău) a depus o plângere împotriva lui, spunând că politicianul, împreună cu Ionel Rusen și Ion Negoescu, l-ar fi înșelat cu 1 milion de euro.

Leu spune că Georgescu, pe care îl cunoștea printr-un prieten comun (Ion Negoescu), i-a propus să investească într-o afacere cu tranzacții de aur. Georgescu i-ar fi recomandat să colaboreze cu Rusen pentru a obține un credit de la o bancă din Elveția, Wealth Bank Transfer Ltd, reprezentată de italianul Massimiliano Arena, o figură importantă în întreaga poveste.

Omul de afaceri din Buzău ar fi plătit 1,1 milioane de euro ca garanție pentru un credit de până la 6 milioane de euro, sumă pe care ar fi achitat-o în 2021 și începutul lui 2022. Totuși, creditul nu a venit, așa că omul de afaceri a cerut înapoi milionul de euro, dar nu a primit nimic.

Pentru a-l liniști, Georgescu i-ar fi promis afaceristului că îi va da banii înapoi după ce primește finanțarea de la Autoritatea Electorală Permanentă pentru campania prezidențială din 2024. Cum acest lucru nu s-a întâmplat, Răzvan Leu a depus o plângere penală la DIICOT împotriva lui Călin Georgescu, Ion Negoescu, Ionel Rusen și Massimiliano Arena, acuzându-i de grup infracțional organizat și înșelăciune.

Banca din Elveția pentru care Georgescu a garantat este Wealth Bank Transfer Ltd, condusă de italianul Arena. Potrivit presei italiene, Arena ar fi fost implicat într-o rețea complexă de 450 de firme, legată de o escrocherie internațională. Arena a fost co-director al unei companii care făcea parte dintr-un scandal mare în Spania.

Banca Bandenia este un grup de mai multe firme din diferite țări, care a început în Spania. Directorii spanioli ai băncii au fost condamnați pentru spălare de bani din traficul de cocaină, coordonat de o traficantă cunoscută ca Regina Cocainei. După aceste condamnări, banca și-a mutat sediul și au început să se implice în afaceri conexe, cu ajutorul unor persoane din Italia, printre care și Arena.

„Nu am avut nicio treabă, nu am discutat despre aceste lucruri niciodată. Nu am avut nicio afacere cu dânsul (cu Georgescu – n.r.), noi ne-am cunoscut afară și am rămas prieteni. (…)

Eu am locuit foarte mulți ani în Italia, ne-am cunoscut într-o conjunctură, prieteni comuni, la o cină el fiind român, eu fiind român am rămas în contact și mai discutam din când în când, dar nu de familie, de business. (…)

Eu chiar am rămas surprins când am aflat că vrea să candideze la prezidențiale”, a explicat Ionel Rusen pentru Antena 3.