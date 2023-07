Cel mai tânăr scafandru care a vizitat vreodată epava Titanicului și-a amintit cum și-a pierdut cunoștința, pentru scurtă vreme, în timpul călătoriei sale din 2005, subliniind natura „periculoasă” a unei astfel de experiențe, după recentul dezastru al submarinului OceanGate.

Sebastian Harris, fiul șefului expediției Titanic G, Michael Harris, avea doar 13 ani când, alături de tatăl său, a ajuns în adâncurile mării, potrivit Yahoo.com.

Nivelul de oxigen a început să scadă și am rămas inconștient

„În timpul scufundării, am avut o mică problemă de siguranță. Dintr-o dată, nivelul de oxigen a început să scadă și am rămas inconștient în timp ce ne scufundam”, a declarat Harris pentru tabloidul The Sun în timp ce era căutată nava Oceangate.

„Din fericire, tatăl meu și pilotul nostru nu s-au confruntat cu aceeași problemă, altfel ar fi putut fi fatală”, a spus el. „Dar, din păcate, astfel de probleme se pot întâmpla cu regularitate. De aceea, certificarea și siguranța acestor vehicule sunt atât de importante”, a continuat el.

Cinci persoane, inclusiv CEO-ul Oceangate, Stockton Rush, au fost ucise când submarinul a explodat în timp ce încerca să ajungă la locul Titanicului. Nava era construită din titan și fibre de carbon și putea coborî la adâncimi de până la 4.000 de metri. S-a susținut că era concepută pentru excursii de opt zile pe fundul oceanului. Documente judiciare americane arată însă că un fost angajat al OceanGate a avertizat despre potențiale probleme de siguranță ale navei încă din 2018.

În alte circumstanțe, totul s-ar fi putut termina cu o tragedie

Sebastian Harris afirmă acum că aceste pericole „au loc cu regularitate”. Aceste activități, în mod inerent, sunt foarte periculoase”, a spus el, adăugând:

„Un tânăr de 13 ani, așa cum eram eu la acea vreme, nu prea este conștient de pericole. Pot spune că am fost oarecum nepăsător, dar, în alte circumstanțe, totul s-ar fi putut termina cu o tragedie”. Avertismentul lui Harris cu privire la riscurile călătoriei vine după ce finanțatorul din Las Vegas, Jay Bloom, și fiul său, Sean Bloom, au declarat presei americane că au refuzat să plece în această călătorie din cauza preocupărilor legate de siguranța navei.

„I-am spus tatălui meu: Acest submarin nu poate rezista la o adâncime atât de mare, în ocean”, a spus Sean Bloom. „Eram îngrijorat pentru că nu credeam că submarinul ar putea rezista la acest tip de presiune și nu era menit să ajungă atât de departe.” „Este o navă mică, în care cinci oameni stau înghesuiți înăuntru”, a spus Sean. „Se vedea că este foarte nesigur. Ceva îmi spunea că nu e Ok”.

Lipsa reglementărilor

OceanGate a anunțat oficial că echipajul de la bordul submersibilului a murit. Informația a fost confirmată de Garda de Coastă americană. Oficialii au declarat că au fost detectate cinci piese majore printre resturile epavei Titanic. Printre acestea, valva din față, în afara corpului sub presiune, și un câmp de resturi mai mare.

La bordul său se aflau proprietarul companiei care a organizat expediția, un miliardar britanic, un celebru explorator francez, precum și un tată și fiu care aparțin uneia dintre cele mai influente familii din Pakistan.

Incidentul aduce în prim plan o altă problemă, lipsa reglementărilor în ceea ce privește misiunile de acest fel în apele internaționale. Tot mai multe voci care atrag atenția că submersibilul nu era certificat, fiind doar un vehicul experimental.