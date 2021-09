Startup Your Life este o tabără de antreprenoriat unde se pot înscrie 24 de participanți pentru a-și dezvolta afacerile existente, pentru a învăța strategii de lansare a unei afaceri, dacă sunt la început de drum, și pentru a face networking de calitate cu antreprenori cu experiență și alți participanți.

Ediția de anul acesta se desfășoară între 23 și 26 septembrie la Hotel Lux Garden din Azuga cu respectarea tuturor condițiilor sanitare în vigoare. Participanții pot prezenta certificatul de vaccinare sau un test PCR valid cu 48 de ore înainte de prima zi a evenimentului, 23 septembrie.

Tabăra de antreprenoriat Startup Your Life nu e locul unde vei primi o rețetă antreprenorială, căci această nu există, ci un mod de gândire și de motivație. Alături de speakerii care sunt fie experți în domeniul lor, fie antreprenori cu experiență, vei putea să afli strategiile cele mai bune, să pui întrebările la care nu ai încă răspuns sau să capeți.

Pe lângă workshop-urile din cele 4 zile echipa start-up.ro lansează și provocarea numită „Ideas Pool”. Participanții vor fi în echipe și vor lucra timp de 4 zile la un plan de business pentru o idee trasă la sorți sau o provocare lansată de partenerii evenimentului.

Munca în echipă din timpul „Ideas Pool” va fi făcută alături de echipa start-up.ro, dar și de speakerii participanți, care vor oferi viziuni diferite și inovatoare. La finalul evenimentului fiecare echipă va trece printr-un pitch pe scenă și vor fi oferite premii surpriză pentru cele mai bune planuri de afaceri.

La Startup Your Life – Back in Business nu doar dezvolți propria afacere, ci înveți un mod de a gândi și faci conexiunile necesare.

Iată care sunt elementele esențiale pe care le poți învăța în cele patru zile de tabără:

Cum să pornești la drum și la ce riscuri te expui în primele luni ale afacerii

Strategii de creștere financiară

Dezvoltare de business, francizare

Reziliență în fața crizelor

Cum să construiești modelul de business și să înțelegi dacă ai o piață interesată de produsul tău

Cum să gândești critic

Cum lucrezi în echipă și cum dezvolți o prezentare de succes pentru investitori

Cum gândesc antreprenorii cu experiență

Cum să te promovezi și cum să folosești digitalul în favoarea ta

Cum să faci un research sănătos pentru a răspunde la întrebările despre business-ul tău

Ce înseamnă Design Thinking, Critical Thinking și Lean Startup

Leadership

Practic, primești un bagaj de strategii noi, idei și explicații pentru cum să-ți dezvolți mai bine afacerea.

De asemenea, prin participarea la tabăra Startup Your Life ai conexiuni de business cu antreprenorii care vor fi speakeri, cu ceilalți participanți, dar și cu echipa start-up.ro.

Iată câțiva dintre speakerii care vor fi la Startup Your Life 2021 – Back in Business. Lista urmează să fie actualizată și completată.

Radu Savopol – Fondator 5 to go – Radu a cofondat unul dintre cele mai de succes afaceri din România, brandul 5 to go. Lanțul de cafenele se dezvoltă accelerat în România, dar și în străinătate, iar treptat Radu Savopol și-a extins activitatea și cu business-ul Cereal Crunch, dar și prin intrarea în acționariatul Fika 18. Dacă vrei să afli sfaturile sale despre cum să crești în perioade complicate, trebuie să vii la tabără.

Mădălina Cocan – Marketing Manager și cofondator Lăptăria cu Caimac. Brandul Lăptăria cu Caimac e unul care a demonstrat că poți să crești afaceri de agricultură și producție în România într-un mod diferit, prin calitate, prețuri corecte și întoarcerea la gustul adevărat al laptelui. Afacerea a crescut, s-a dezvoltat prin finanțări bancare și de la Bursa de Valori, iar Mădălina poate să ofere sfaturile de la firul ierbii.

Dragoș Nicolaescu este angel investor și mentor. E management consultant, executive coach și startup advisor. Înțelege nevoile și provocările unui startup și va discuta despre un set de unelte pe care le poți folosi pentru a-ți înțelege mai bine afacerea la început de drum. A luat contact în ultimii 10 ani cu peste 200 de executivi care au devenit lideri mai buni, cu peste 250 de fondatori de startup-uri și a investit în peste 70 de startup-uri locale și internaționale. În fiecare oferă peste 100 de ore de mentorat și coaching în programe dedicate antreprenoriatului.

Sandu Băbășan este CEO al Blugento și Zento. Ecommerce-ul a explodat în pandemie. Sandu Băbășan este unul dintre cei mai recunoscuți antreprenori din online-ul românesc, cu o experiență de business de peste 15 ani în domeniul IT, rezultată din proiecte care au inovat industria comerțului digital. Actualmente, Sandu este CEO al companiei Blugento, o companie înființată în 2016 și specializată în furnizarea de soluții e-commerce bazate pe platforma Magento, cu funcționalități adaptate la piața locală, atât din punct de vedere fis­­cal, cât și legislativ. Sub umbrela Blugento se află și proiectele ZENTO și agenția de digital marketing ZEA.

Octavian Palade este Content Strategy Manager la Internet Corp, iar de-a lungul timpului a realizat sute de interviuri și materiale video, a gândit strategii de promovare online de succes și înțelege modul prin care un site de conținut sau o afacere se poate promova. La tabăra Startup Your Life va vorbi despre promovarea online și modul în care afacerile pot fi vizibile.

Alexandru Ion este owner la Nexus Gaming, dar și Marketing Manager la foodpanda. Nexus a crescut de la o sală dedicată pasionaților de jocuri într-un business care conținut o echipă de eSports ce se luptă la nivel mondial, a pivotat în zona de producție de conținut multimedia și e mereu pasionat de cele mai noi tactici de promovare și marketing. Alături de el vei descoperi cum vei putea să faci lucrurile mai creative și să ajungi în fața clienților.

Cristian Tudorescu este Managing Partner al companiei de consultanță Explore Asset Management, cu activitate de peste 15 ani în piața de capital locală și internațională. El poate ajuta orice afacere să înțeleagă mai bine partea financiară, să găsească strategii de investiție, dar și modelare financiară. Cu el vei putea intra în detaliile afacerii tale prezente sau viitoare ca să ai un bilanț bun.

Alexandru Neștian e fondator al iTux și iTex. Dacă la edițiile anterioare ale taberei de antreprenoriat Startup Your Life vorbea despre un business care schimbă piața de evenimente și haine, iTux, o afacere de unde închiriai costume, pandemia a schimbat lucrurile, iar Alex a lăsat costumul pentru salopetele de lucru și a dezvoltat iTex, o afacere de echipamente de protecție pentru zona industrială și nu numai. Despre transformare în afaceri și o gândire modernă, puteți afla de la el toate detaliile.