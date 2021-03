Poliţia din Rusia a întrerupt sâmbătă, la Moscova, o întrunire la care participau mai multe formaţiuni de opoziţiei şi i-a arestat pe toţi participanţii, printre care şi figuri cunoscute ale politicii ruse, a anunţat organizatorul reuniunii „Democraţii uniţi”, relatează AFP.

„Iată cum sunt deţinuţi toţi participanţii la Forumul deputaţilor independenţi”, a postat pe Telegram această organizaţie, postând un video cu opozanţii duşi la dubele poliţiei. Circa 150 de persoane – în mare majoritate deputaţi locali veniţi din toată Rusia – participau la acest forum organizat într-un hotel din nordul Moscovei, al cărui scop era de a discuta despre alegerile regionale şi locale prevăzute în septembrie.

„La patruzeci de minute de la începutul forumului, poliţia a umplut sala. Toţi deputaţii au fost arestaţi şi duşi la comisariate”, şi-a exprimat indignarea pe Facebook opozantul Ilia Iaşin, însoţind postarea cu o fotografie cu el într-o dubă a poliţiei.

Police have raided the „Municipal Russia” forum in Moscow and detained its participants @IlyaYashin, @Galiamina, @VKaramurza, @Maxim_Reznik and others. Video by @tvrain pic.twitter.com/nLOx9hvZGF

— Dmitri Gorelov (@dimagorelov) March 13, 2021