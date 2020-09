Gabriel Mutu a construit 246 de locuințe sociale în Sectorul 6 și a realizat două programe de mare succes pentru ajutorarea tinerilor familii și a vârstnicilor.

„Sunt și am fost toată viața un om al faptelor. Ca politician, am fost mereu atras de lucruri concrete, am propus în permanență proiecte realizabile și am urmărit îndeaproape finalizarea lor. Apoi, ca Primar, am avut șansa să mă pot implica activ, să pun umărul la rezolvarea problemelor cu care s-au confruntat locuitorii Sectorului 6.

Paulo Coelho spunea că ”Lumea se schimbă prin exemplul tău, nu prin opinia ta”. Astfel, mi-am dorit, și în mare parte am relizat ca Sectorul 6 să fie un exemplu de urmat pentru alte administrații, iar cetățenii să fie mândri de sectorul lor.

Pentru că, dincolo de vorbe, dincolo de promisiuni, dincolo de culori și ambiții politice, dincolo de opinii sau divergențe, un primar este și va fi judecat prin realizările sale. Doar acestea pot da măsura capacității, priceperii și implicării sale.

Și, ca să vă prezint concret, am demarat construirea unui ansamblu de locuințe sociale, cu 246 de unități locative, ce vor fi gata în mai puțin de 24 de luni. Apartamentele sunt structurate după necesitățile familiilor care le solicită, respectiv 96 garsoniere, 110 apartamente cu 2 camere, 34 apartamente cu 3 camere și 6 apartamente cu 4 camere. Terenul se află în proximitatea tuturor facilităților importante: metrou, piață, școală, grădiniță, parc și teren de sport.

Voi înființa programul ”Primii pași în viața de familie”, prin care să acordăm o subvenție lunară tinerilor din sector, cu vârsta până în 35 de ani, pentru a putea accesa o locuință de pe piața liberă.

Iar pentru seniorii Sectorului 6, voi continua atât dezvoltarea programelor de implicare activă în bunul mers al comunității, cât și programele de socializare și dezvoltare personală continuă din cadrul ”Cluburilor Seniorilor”.

Am încredere că oamenii din Sectorul 6 apreciază direcția bună în care ne îndreptăm și, pe 27 Septembrie, vor vota omul de care are nevoie sectorul pentru a continua lucrurile bine făcute”, a explicat Mutu.