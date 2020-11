România traversează o perioadă extrem de complicată din punct de vedere al numărului de cazuri de infectări cu coronavirus. Zilnic, mii de oameni sunt depistați ca fiind purtători ai virusului, iar paturile de la secțiile de ”Terapie Intensivă” ale spitalelor par din ce în ce mai puține în fața asaltului cazurilor extrem de grave. În tot acest tablou sumbru, greu de imaginat la începutul acestui an, când clipele sunt tot mai grele în așteptarea unui leac izbăvitor, există totuși o mică speranță. Un tratament aflat, e adevărat la început de drum, bazat pe plasma, pe sângele extras din corpurile celor care au fost bolnavi de COVID-19.

Foști bolnavi de coronavirus, salvați de sângele altora, sunt acum în linia întâi a ”frontului”

Semnalul a fost dat și mulți dintre cei care au reușit să învingă boala sunt acum în linia întâi în lupta cu COVID-19. Numai la Centrul de Transfuzii Sanguine din Ploiești au venit în ultima perioadă, în plin val doi al pandemiei, peste 200 de persoane care au donat sânge și plasmă. Femei și bărbați, tineri și persoane de vârsta a doua, deopotrivă. Toți învingători în fața virusului ucigaș. Unii chiar salvați de sângele altora pe care l-au primit pe când erau în ghearele bolii. Pe toți îi unește suferința prin care au trecut și dorința ca alții să nu mai treacă prin coșmarul prin care au trecut ei.

”Unii încă resimt efectele COVID-19, dar își dau sângele pentru viața altora!”

”Acum, e nevoie mai mult ca oricând de sânge, de plasmă. Numărul cazurilor cu infectare crește alarmant de la o zi la alta, la fel și cel al bolnavilor care ajung la ATI. Plasma donată, sângele, le poate salva viața acestor oameni aflați în stare critică! Și cei care au trecut prin chinurile acestei cumplite boli știu asta. Și vin la noi și donează. Unii încă mai resimt efectele distructive ale bolii, dar vin și își dau sângele pentru viața altora! Nu țin cont că suntem în valul doi al pandemiei. Nu e simplu să stai aproape o oră pe scaun și să ți se ia 600 de ml de plasmă afereză. Mai ales când ai fost atât de bolnav”, ne-a spus medicul Georgeta Hanganu, directorul Centrului de Transfuzii Sanguine din Ploiești.

A văzut moartea cu ochii și acum e la a cincea donare de sânge

Printre cei peste 200 de eroi anonimi este un bărbat în vârstă de 30 de ani care este la a cincea donare. Și se tot programează în termenul de timp recomandat de medici pentru refacerea organismului. Bărbatul a văzut moartea cu ochii, s suferit o formă foarte agresivă de COVID-019, dar a învins. Și acum este în prima linie și îi ajută pe cei în suferință cu sângele lui.

”Am suferit enorm, am crezut că mor…Nu vreau ca alții să treacă prin ce am trecut eu. Știu că sângele meu îi poate ajuta și de aceea îl donez cu mare dragoste pentru ei! Cât timp organismul mă ajuta, voi dona! Sper ca oamenii care îl vor primi să fie salvați, să scape de coronavirus, așa cum am scăpat și eu”, le-a spus eroul anonim medicilor ploieșteni de la centrul ploieștean de transfuzie.

Printre cei care donează regulat la Centrul de Transfuzii Sanguine din Ploiești sunt și perosane care au fost salvate din ghearele bolii cu ajutorul tratamentelor bazate pe trasnsfuzii de sânge și plasmă donate de alții. Sunt supraviețuitori care datorează viața nu numai medicilor, ci și unor anonimi. De aceea, la rîndu-le, tot din postura de anonimi, vor să întoarcă acest serviciu uriaș. Vor să salveze vieți.

”Eu am primit sânge și acum trăiesc. La rândul meu vreau să le fiu aproape acelor oameni bolnavi de coronavirus. Plasma din sângele meu îi poate ajuta”, a spus o femeie care, la rându-i, a fost tratată cu sânge și plasmă donate.

”Sunt eroi care își dau sângele pentru semenii lor bolnavi!”

”Mulți donatori sunt slăbiți după boală. Au stat în spital, poate chiar la perfuzii. Unora le recoltăm câte 600 de ml de plasmă afereză, procedeu medical care durează până la o oră. Altora ”doar” 200 ml de sânge pe care apoi îl prelucrăm în laborator. Nu e ușor pentru ei. Și unii, și alții sunt eroi care își dau sângele pentru semenii lor bolnavi! Și nu sunt puțini. Sunt mulți în comparație cu donatorii de sânge sănătoși raportat la numărul de bolnavi de COVID-19 vindecați”, a mai sups dr. Hanganu.

Tot sângele donat este testat, într-o primă fază, în laboratorele centrului ploieștean de transfuzii. Un eșantion este trimis, conform procedurilor, și la Institutul de Hematologie unde se fac anticorpii pentru COVID-19, dar și teste amănunțite pentru depistarea bolilor transmisibile prin sânge (SIDA, hepatită…).

”Cererea e mare și continuă. ”Bem” mult sînge și, drept urmare, e nevoie de mult sânge donat pentru oamenii bolnavi internați în spitalele-suport COVID-19 din țară. Noi trimitem sânge la spitale din județul Prahova, dar și la cele din București. La unitățile medicale din Capitală sângele ajunge prin Centrul de Transfuzie Sanguină, ei îl repartizează în funcție de urgențe”, ne-a explicat dr. Georgeta Hanganu, directorul Centrului de Transfuzii Sanguine din Ploiești.

Cine poate dona sânge?

Pentru ca o persoană să devină donator de sînge trebuie să îneplinească următoarele condiții:

Să aibă între 18 și 55 de ani

Să aibă peste 55 de kilograme

Să nu aibă contraindicații medicale și factori de risc pentru boli transmisibile

Cantitatea de sânge donată este recuperată cantitativ de organism în două ore, iar refacerea calitativă, în 14 zile. E bine ca înainte de donare, donatorul să mănânce consistent și să bea multe lichide.

Donatorii primesc șapte tichete de masă (n.r. 140 de lei), suma aferentă transportului dacă vin din zone îndepărtate și o adeverință prin care sunt învoiți o zi de la serviciu. Donarea de sânge sau de plasmă nu presupune nici un fel de cheltuieli pentru donator.