În cadrul Galei Capital Companii de elită ediția 2024, DIGI a primit Premiul pentru extinderea serviciilor și a infrastructurii de telecomunicații pe alte piețe europene.

2023 a fost un alt an de creștere pentru business-ul DIGI, evoluție care se menține și în 2024.

În prima jumătate a anului 2024, DIGI a depășit pragul istoric de 25,5 milioane de RGU. Rezultatul a fost obținut pe cele trei piețe în care activează compania – România, Spania și Italia. Este o creștere de 14% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. „În primul semestru al anului 2024, am raportat venituri consolidate de 921,3 milioane de euro. Este o creștere de 13% față de primul semestru din 2023 și EBITDA ajustată de 333,3 milioane de euro (+19,1% față de S1 2023)”, a mai precizat Serghei Bulgac.

În 2023, investițiile DIGI Communications s-au ridicat la 730 de milioane de euro. Acestea au susținut construirea și dezvoltarea infrastructurii pe toate piețele unde compania este prezentă.

„În plus, anul trecut am realizat în Spania achiziția strategică de noi licențe de spectru, alături de lansarea serviciilor 5G. Acestea vor spori semnificativ capacitățile rețelei proprii și vor asigura clienților noștri conectivitate de mare viteză la prețuri accesibile. Ținând cont de strategia de extindere în piețele principale, România și Spania, precum și de pregătirea lansării operațiunilor în Portugalia și Belgia, ambele estimate pentru 2024, în perioada următoare vom continua să alocăm un buget de CAPEX considerabil pentru valorificarea oportunităților de creștere”, a subliniat CEO-ul DIGI.

Potrivit acestuia, principalul diferențiator al companiei, pe toate piețele în care compania este activă, constă în furnizarea de soluții de conectivitate rapide și fiabile, la prețuri corecte și transparente.

Pentru DIGI investiția în educație este esențială pentru dezvoltarea sustenabilă a societății. Din acest motiv, în ultimul an, compania s-a implicat activ în sprijinirea proiectelor sociale. Acestea au menirea să contribuie la prevenirea abandonului școlar și reducerea decalajului școlar în medii defavorizate.

„Astfel, am sponsorizat dotarea cu resurse educaționale indispensabile participării la activitățile școlare a mai multor școli din țară. Am premiat elevii merituoși din zonele rurale. Și am susținut concursuri naționale pentru specializări tehnice și vocaționale, precum cea de jonctori fibră optică. În plus, am facilitat accesul la conectivitate fiabilă prin oferirea de servicii de telecomunicații comunităților vulnerabile. În colaborare cu diverse ONG-uri”, a declarat CEO-ul DIGI.