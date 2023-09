De ziua sa, Simona Halep, care a împlinit miercuri 32 de ani, a fost încurajată de către fostul șef al Serviciului Român de Informații, Eduard Hellvig. Acesta a asemănat cazul sportivei cu o situație cu care s-a confruntat în cariera sa.

„La un moment dat în cariera mea în administrație am fost acuzat pe nedrept de unele fapte nedemne. Am demisionat, am renunțat la tot și am decis să lupt până în pânzele albe pentru a dovedi că sunt nevinovat.

Doi ani mai târziu, am fost achitat de orice acuzație. Nu mi-am recăpătat funcția sau anii pierduți, dar mi-am salvat demnitatea și reputația. La mulți ani, Simona Halep”, a spus Hellvig.