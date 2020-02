Una dintre îndrăgitele vedete ale PRO TV a devenit ambasador al Zilei Brâncuşi: este vorba despre Irina Rimes, unul dintre juraţii de la Vocea României. Cântăreaţa a fost prezentată, joi, drept ambasador în cadrul unei conferinţe organizată la Muzeul Național de Artă al României.

Pe 19 februarie se împlinesc 144 de ani de la naşterea sculptorului Constantin Brâncuşi.

Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, a declarat că a apelat la artistă în încercarea de a aduce tinerii din România mai aproape de cultură. Irina Rimes a venit chiar şi cu o propunere inedită, de a-i coopta în proiect şi pe cei de la 5 Gang, pentru a atrage un public şi mai tânăr decât cel pe care îl are ea.

Pentru moment, nu se ştie ce va face Irina Rimes în postura de ambasador al Zilei Brâncuşi.

Ce evenimente vor fi organizate cu ocazia Zilei Brâncuşi

“Muzeul Național de Artă al României (Palatul Regal) va găzdui un spectacol high-tech de proiecții în cadrul căruia publicul va putea viziona holograme ale sculptorului și ale lucrărilor sale consacrate.

Mai mult, Muzeul Național de Artă al României oferă acces gratuit vizitatorilor pe parcursul întregii zile de 19 februarie și organizarează trei tururi ghidate în sala Brâncuși din Galeria Națională.

Tot cu prilejul Zilei Naționale Constantin Brâncuși 2020, la Târgu Jiu se va inaugura Muzeul Național Constantin Brâncuși. Muzeul Național Constantin Brâncuși își va deschide porțile în casa Barbu Gănescu, casă în care Constantin Brâncuși a locuit în perioada efectuării lucrărilor Ansamblului monumental Calea Eroilor, format din Masa tăcerii, Poarta sărutului și Coloana infinitului. În cadrul evenimentului inaugural va fi vernisată o expoziție de fotografie alcătuită din 10 fotografii donate de către Centrul Pompidou Paris și alte 33 de fotografii document realizate la ridicarea Coloanei fără sfârșit”, a declarat ministrul Culturii, precizând că toate fondurile pentru aceste evenimente provin din sponsorizări, scrie culturaladuba.ro.

“Am avut impresia că mă întâlnesc cu ceva ce a fost mereu prezent în lumea mea”

Irina Rimes a vorbit despre Constantin Brâncuşi şi despre modul în care a descoperit lucrările acestuia.

“Eu sunt mai mainstream. De mică am știut de Coloana Infinitului și m-a fascinat. Am fost la Târgu Jiu, am vizitat unele dintre lucrările domnului sculptor.

N-am avut mereu tangență foarte foarte mare cu cultura, cu cultura ne-contemporană pentru că am fost și eu copil, am crescut la țară. În momentul când am început să-l descopăr pe Brâncuși, m-au fascinat lucrările lui că nu reprezentau neapărat cum se numesc. Se numește Poarta Sărutului, dar parcă nu înțelegeam de ce se numește așa.

Nu știam ce reprezintă, nu înțelegeam această abordare și când am văzut Coloana Infinitului pentru prima oară am avut impresia că mă întâlnesc cu ceva care nu era din lumea, dar mereu a fost prezent în lumea mea.”

