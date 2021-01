Up România a lansat marţi platforma Up MultiBeneficii, care va permite angajaţilor români să-şi aleagă beneficiile extrasalariale de care vor să dispună, în baza unui buget alocat de angajator.

Astfel, aceştia îşi vor putea repartiza singuri sumele alocate pentru diversele tipuri de beneficii care se vor regăsi pe platformă, precum carduri de masă, carduri şi vouchere cadou, carduri culturale, vouchere de vacanţă, abonamente medicale, pensii private, abonamente la săli de sport, conform unui comunicat al companiei.

Angajatorii pot selecta tipurile de beneficii pentru angajați

Dezvoltată în România, platforma Up MultiBeneficii, în care Up România a investit peste 250.000 euro, permite angajatorilor să selecteze tipurile de beneficii fixe sau flexibile pe care le pun la dispoziţia angajaţilor lor, alături de posibilitatea accesării unor oferte speciale, negociate cu partenerii Up în mod exclusiv, din sectoare precum sănătate, transport, energie, finanţe şi asigurări, marketing, cursuri, IT&C, retail.

“Lansarea Up MultiBeneficii este răspunsul Up România la nevoia tot mai mare de flexibilitate a angajaţilor şi angajatorilor, aşa cum am măsurat şi interpretat în urma studiilor realizate în rândul clienţilor noştri, pe parcursul anului trecut. Angajaţii români îşi doresc libertate de alegere în privinţa tipului de beneficii extrasalariale acordate de angajator, iar pandemia a contribuit la accelerarea acestei nevoi, întrucât obiceiurile de cumpărare şi preferinţele de consum au traversat schimbări importante. Pentru a veni în întâmpinarea acestor schimbări, Up România a accelerat în direcţia găsirii de noi soluţii care să le uşureze misiunea angajatorilor şi să maximizeze motivarea angajaţilor”, a declarat Elena Pap, director general Up România şi director regional Up Group.

Angajații pot acumula sume pentru beneficii de valoare mai mare

Accesarea platformei Up MultiBeneficii se va face direct de pe Up Online, o platformă cu care clienţii, partenerii şi utilizatorii Up interacţionează zilnic.

“Up MultiBeneficii este unul dintre rezultatele accelerării digitale iniţiate de Up România în 2020, iar miza lansării acestei platforme este ca în următorii 5 ani beneficiile extrasalariale ale angajaţilor din companiile multinaţionale să fie în proporţie de 90% alese direct de angajaţi”, a mai arătat Elena Pap.

Angajaţii care vor dispune de fonduri prin platforma Up MultiBeneficii îşi vor putea consuma bugetele alocate nu doar alegând între diversele beneficii disponibile, ci şi acumulând anumite sume pentru achiziţia unor beneficii de valoare mai mare.